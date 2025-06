Ale wydarzenia z ostatnich 12 dni już powodują zmiany na bliskowschodnich polach naftowych. BP, TotalEnergies i włoskie Eni SpA znacząco zredukowały swój personel w Iraku. Wszystkie trzy firmy zapewniają, że przy zmniejszeniu obsady nie ucierpi wydobycie.

Swojego personelu z irackich pół nie wycofali ani Chińczycy, ani Rosjanie.

A jak się to przełoży na ceny paliw?

„Jeśli warunki zawieszenia broni będą przestrzegane do końca dnia, to na krajowym rynku paliw powinniśmy zobaczyć bardzo mocne obniżki w hurtowych cennikach rafinerii” - czytamy w analizie dziennej e-petrolu. Jeszcze wczoraj to samo źródło zapowiadało dwucyfrowe podwyżki cen paliw w rafineriach.