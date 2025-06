Gdyby jednak przyjąć scenariusz, w którym dochodzi do całkowitego zablokowania ruchu statków przez cieśninę Ormuz, to skutki tego dla całej światowej gospodarki mogłyby być opłakane, m.in. właśnie w kontekście przerwania dostaw LNG. Z ostatnich danych wynika, że sam Katar posiada zdolności wytwórcze LNG na poziomie około 108 mld m sześc. (po regazyfikacji). To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że globalny handel to obecnie 450 mld m sześc.

– Nagle zablokowanie dostaw LNG realizowanych z Kataru niewątpliwie spowodowałoby ogromne zawirowania w światowej gospodarce, zwłaszcza że rynek ten nie tak dawno musiał radzić sobie z brakami wynikającymi z sankcji na gaz rosyjski. W efekcie doszłoby do dużych wzrostów cen gazu, a następnie do ograniczenia zapotrzebowania na niego, gdyż wiele firm i branż nie mogłaby zaakceptować mocno rosnących kosztów – przekonuje Kozieł.

Dlaczego dostawy z Kataru są szczególnie ważne dla Polski? Nasz kraj ma zawarte z Katarem dwa kontrakty na import LNG. Chodzi o umowy podpisane przez grupę Orlen z QatarEnergy LNG. Obowiązują one do 2034 r. i opiewają łącznie na aż 2,7 mld m sześc. gazu rocznie. Dla porównania łączne dostawy LNG do Polski wyniosły w ubiegłym roku 6,4 mld m sześc.

Foto: Paweł Krupecki

Jednak zdaniem analityka BM Pekao gazu dla indywidualnych odbiorców w Polsce nie zabraknie. – Ewentualne ograniczenie importu przełoży się na wzrost cen, a te na zmniejszenie zapotrzebowania ze strony przemysłu, i docelowo na zrównoważenie popytu z podażą, ale na wyższych niż dziś poziomach cenowych i przy niższym zużyciu. Jest to pewne pocieszenie, ale niższa konsumpcja gazu przez przemysł oznacza dalszą deindustrializację w Europie, co przełożyłoby się na niższe tempo wzrostu PKB i poziom zatrudnienia – dodaje Kozieł.

Orlen powinien zanotować wzrost importu LNG z USA

Mimo dużego zagrożenia dalszej eskalacji konfliktu izraelsko-irańskiego również Michał Kozak, analityk Trigon Dom Maklerski, nie zakłada dziś wystąpienia scenariusza, w którym doszłoby do długotrwałej blokady cieśniny Ormuz, a w konsekwencji do zaprzestania dostaw LNG z Kataru. W konsekwencji statki z ładunkami adresowanymi do Polski nadal powinny do nas przypływać.