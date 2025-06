Norwegia zapewnia Unii gazowy spokój

Jednak nie sprawdziły się ostrzeżenia, że walki i sytuacja w Cieśninie Ormuz odbiją się na dostawach gazu z Kataru, który ma 20 proc. udziału w globalnym rynku LNG. Parlament Iranu zagłosował wprawdzie za zamknięciem Cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i gaz, ale ostateczną decyzję będzie musiała podjąć Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

„Iran zagrozi całkowitym zamknięciem cieśniny, ale jego zdolność do tego może być ograniczona przez obecność wojsk USA w regionie. Jednakże niewątpliwie zwiększy to ryzyko dla każdego statku przepływającego przez cieśninę, co doprowadzi do konieczności uwzględnienia ryzyka zakłócenia dostaw i wzrostu kosztów ubezpieczenia” — powiedział Lug Min Pan z Rystad Energy dla agencji Reutera.

Analityk LSEG, Ole Skrynik, zauważył, że biorąc pod uwagę podstawowe czynniki rynkowe, prognozuje, iż popyt w północno-zachodniej Europie będzie nadal słabł z powodu cieplejszej pogody. Do tego znaczny wzrost eksportu z Norwegii dodatkowo wesprze zapełnienie magazynów w krajach Unii.