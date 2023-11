Rosyjska ropa płynie przez sankcyjne sito

Przykładem są Indie, które mają do UE wysyłać produkty rafineryjne wytworzone z rosyjskiej ropy, czy Azerbejdżan, który rzekomo wysyła do UE rosyjski gaz. Ale w obchodzeniu unijnych sankcji wyspecjalizowały się też inne państwa. Często podawanym przykładem jest eksport samochodów do Rosji, który spadł w 2022 roku o 78 proc., ale w tym samym czasie o 268 proc. wzrósł eksport samochodów z UE do Kazachstanu.

Już w ostatnim, 11. pakiecie sankcji przyjętym w czerwcu UE wprowadziła mechanizm ograniczający obchodzenie sankcji. Przewiduje on m.in. możliwość zakazu eksportu towarów (znajdujących się na liście sankcji wobec Rosji) do krajów, które potem wysyłają te towary do Rosji. Wśród podejrzanych są państwa Azji Środkowej i Kaukazu, Chiny, Turcja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. To ważni partnerzy handlowi UE i ta musiałaby mieć żelazne dowody i wolę polityczną, żeby taki wtórny zakaz wprowadzić.

W przyszłym tygodniu Komisja Europejska może przedstawić 12. pakiet sankcji wobec Rosji. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zasygnalizowała, że nowy pakiet – poza zakazem importu rosyjskich diamentów i indywidualnymi sankcjami dla kolejnych 100 osób – może zawierać propozycję uszczelnienia sankcji dotyczących górnego limitu ceny ropy, obecnie na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Zdaniem agencji Reuters jest jednak mało prawdopodobne, żeby w propozycji znalazł się polski postulat zakazu importu LPG czy estoński zakazu importu LNG.

Jedenaście pakietów

Pierwsze sankcje na Rosję UE nałożyła już w 2014 roku po aneksji Krymu. Od pełnoskalowej agresji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku były zatwierdzane kolejne pakiety, których jest już 11. Część to zakazy wizowe i zamrożenie aktywów 1800 osób i podmiotów, część dotyczy mediów szerzących dezinformację poza Rosją. W pakietach jest też cały szereg sankcji gospodarczych, w tym m.in. uznawany za najbardziej dotkliwy zakaz importu ropy i wprowadzony razem z G7 limit cenowy na ropę rosyjską sprzedawaną poza UE. Może on być egzekwowany poprzez zakaz angażowania się w transakcje powyżej takiego limitu cenowego dla zachodnich firm zaangażowanych w transport, ubezpieczenie czy rozliczanie dostaw tego surowca. Ponadto sankcje obejmują zakaz eksportu do Rosji wielu kluczowych towarów i technologii, a także wykluczenie rosyjskich banków z systemu SWIFT. ∑