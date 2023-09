Gaz wsparciem dla zielonej transformacji

Przedstawiła także działania na rzecz biogazu prowadzone we Francji na szczeblu ogólnokrajowym. – Zaangażowaliśmy się w szerokie działania, w których uczestniczą także Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska i Energii, regulatorzy i władze lokalne. Byliśmy takim ogniwem łączącym wszystkie te podmioty i działaliśmy na rzecz zorganizowania systemu taryfowego. Musieliśmy się zmierzyć z całym szeregiem wyzwań. M.in. zaplanować inwestycje w nowe gazomierze i setki kilometrów sieci, doinwestować gazownie, ale także zmierzyć z protestami na poziomie lokalnym przeciwko nowym biogazowniom. Nasze zespoły z zaangażowaniem brały udział w tych pracach i w procesie transformacji – opowiadała prezes GRDF.

Thea Larsen, prezes Danish Gas Technology Center, Dania, dyrektor ds. technologii, Evida Service A/S, Dania, wskazała, że biometan jest bardzo ważną częścią strategii dekarbonizacji. – W Danii prawie dziesięć lat podłączaliśmy do sieci pierwszą biogazownię. Obecnie prawie 40 proc. zawartości sieci to biogaz. Dążymy do tego, by było to 100 proc. netto, co oznaczałoby, że produkcja biometanu będzie większa niż konsumpcja, zobaczymy, czy uda się to zrobić do 2030 r. To bardzo ambitna strategia, którą wdrażamy – mówiła Thea Larsen.

Podkreśliła, że Dania jest ważnym krajem tranzytowym dla gazu. – Mamy gazociągi do Szwecji, Niemiec i Polski. Będziemy wykorzystywać tę sieć przesyłową, powstaną także połączenia między siecią OSP (operatora systemu przesyłowego – red.) i OSD (operatora systemu dystrybucyjnego – red.). W miksie będzie także gaz ziemny, ale głównie będzie on bazował na biometanie – dodała przedstawicielka Evida Service.

– Inwestujemy w ciągły rozwój. To m.in. projekty podobne wspomnianych we Francji. Obecnie skupiamy się w dużej mierze na jakości gazu, na komponentach biometanu, które nie występują w gazie ziemnym i z którymi musimy sobie poradzić. Inwestujemy także w odwrócony przesył gazu. W Danii prowadzona jest też polityka publiczna wygaszania piecyków gazowych do podgrzewania wody i przechodzenia na ciepło sieciowe. Nie ma przymusu, są zachęty – opowiadała Thea Larsen. – Obecnie chcemy przygotować się do przesyłu innych biogazów, zwłaszcza wodoru i CO2. Pracujemy także nad wychwytywaniem i składowaniem CO2, co jest wysoko na agendzie w polityce energetycznej Danii.

Martin Hollý, prezes SPP - distribúcia a.s., Słowacja, zauważył, że SPP - distribúcia jako operator i dystrybutor gazu na Słowacji szuka sposobu, jak włączyć do swojej sieci biogaz, zwłaszcza biometan i wodór. – W przypadku biometanu to już się dzieje. Ale patrząc z perspektywy roku 2030 nadal będziemy mieli w sieci dużo gazu ziemnego. Jest to zgodne ze naszą strategią krajową, która definiuje go jako paliwo przejściowe. W miksie energetycznym Słowacji nadal duży udział ma węgiel, a użycie gazu ziemnego to jeden z najskuteczniejszych sposobów redukcji emisji – powiedział Martin Hollý.

Dodał, że Słowacja ma bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. – Na przykład prawie 70 proc. budynków nie ma termoizolacji, ponad 50 proc. gospodarstw domowych korzysta ze starych bojlerów i starych urządzeń grzewczych. Więc nasza droga do 2030 będzie polegała na zastąpieniu węgla i zwiększaniu efektywności energetycznej – mówił prezes SPP - distribúcia.