Szef MAP daje sobie rok na wydzielenie węgla z energetyki

- NABE jest jednym z elementów, pracujemy i rozmawiamy, również ze spółkami i ministerstwem klimatu, ministerstwem przemysłu i ministerstwem finansów i musimy wypracować rozwiązanie. Dopóki nie będzie całościowego rozwiązania, to rozmowa o finansach jest mocno przedwczesna. Rozumiem stanowisko zarządów spółek energetycznych, bo są one zobligowane przez kodeks spółek handlowych do maksymalizacji zysku, ale też nie stawiałbym tego tak zero-jedynkowo – dodał.

Jakub Jaworowski wskazuje, że w swoich analizach MAP schodzi do poziomu poszczególnych bloków energetycznych.

Nie rozpatrujmy tego w ten sposób, że cała spółka w lewo albo w prawo, bo musimy przeanalizować blok po bloku to przeanalizować i wtedy się zastanowić. To nie musi być rozwiązanie zero-jedynkowe, bo NABE takim zero-jedynkowym rozwiązaniem miało być. Wystarczy spojrzeć na nasz miks energetyczny, żeby wiedzieć, że nas nie stać na wyłączanie bloków węglowych. One z czasem będą wyłączane, ale cała sztuka na tym polega, żeby wyznaczyć dobrą trajektorię - powiedział Jakub Jaworowski.



- Są jeszcze inni interesariusze, np. w postaci załóg tych zakładów i obywatele. Wszystko musi być akceptowane na poziomie społecznym i finansowym, bo już mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie. To jedna z rzeczy, która jest dla nas priorytetem, żeby to opracować, ale jeszcze trochę czasu potrzebujemy. Robienie szybko, ale źle, to już było i się nie sprawdziło. Teraz musimy mieć trochę czasu, żeby przygotować to całościowo – dodał.

Jakub Jaworowski zaznacza, że nie będzie mówić o finalnych rozwiązaniach, dopóki nie zostaną one wypracowane.