Straty na sztucznie zaniżanych cenach paliw Orlenu i nadzieja na koniec roku

Mrożenie cen energii ciąży spółce

Po drugie, Prokopiuk spodziewa się słabego II kwartału w związku z negatywnym wpływem podatku od nadzwyczajnych zysków od wydobycia oraz normalizacji marż w segmencie gazu (który jest jednym z elementów finansujących mrożenie cen energii). – W poprzednim raporcie z lutego wspominaliśmy o ryzyku bardzo słabych wyników w II kw. br., prognozując jedynie 3,6 mld zł kwartalnej EBITDA. Nasza bieżąca prognoza jest niewiele niższa od poprzedniej i wynosi 3,275 mld zł. Wydaje się, że II kwartał będzie najsłabszym w br., głównie w następstwie 7,5 mld zł podatku od nadzwyczajnych zysków od wydobycia, relatywnie niskich rekompensat PGNiG OD w wys. 1,4 mld zł oraz oczekiwanej normalizacji marż gazowych – czytamy w rekomendacjach.

Analityk zauważa, że nie wszyscy inwestorzy zdają sobie sprawę z potencjalnie słabych wyników w II kw. br. – Dlatego też powinny one być traktowane jako istotny czynnik ryzyka dla kursu akcji Orlenu (wyniki za II kwartał zostaną podane 21 sierpnia – red.) – czytamy dalej.

Nadzieja na drugą połowę roku

Ku pokrzepieniu serc, analityk oczekuje istotnej poprawy wyników finansowych w II połowie br. w ujęciu rok do roku, niż to co obserwujemy w I półroczu. –Oczekujemy istotnej poprawy wyników finansowych w II połowie br. w ujęciu rok do roku w porównaniu do I półrocza. Nadal sądzimy, że dynamika EBITDA prawdopodobnie się poprawi w II poł. br., przede wszystkim ze względu na brak podatku od nadzwyczajnych zysków od wydobycia oraz niskie historycznie wyniki finansowe za II półrocze 2023 r. – podkreślono w rekomendacji. Bieżące prognozy skor. EBITDA za III i IV kw. br. to ok. 11 mld zł dla każdego z nich (w porównaniu do 7,2 mld zł w III kw. 2023 i 10,7 mld zł w IV kw. 2023 roku). – W naszej ocenie dynamika EBITDA mogłaby być znacznie wyższa, gdyby nie słabsze niż oczekiwaliśmy zachowanie marż rafineryjnych i marż paliwowych (wpływ wspomnianych sztucznie zaniżonych marż paliwowych) – dodano w rekomendacji.

Olefiny pod napięciem i coraz droższe

Cały czas obawy o wpływ na wyniki Orlenu budzi projekt petrochemiczny Olefiny. – Według naszych informacji wydatki inwestycyjne na ten projekt wyniosły już 15 mld zł z 25 mld zł zabudżetowanych na ten cel. Niestety, dostrzegamy ryzyko podwyższenia budżetu. Ponadto nie można przyjąć za pewnik, że projekt wygeneruje EBITDA oczekiwaną na poziomie ledwie 1 mld zł – wskazuje Prokopiuk.

Jakie są tutaj opcje działania i niwelowania tych ryzyk? – Po pierwsze, zarząd może podjąć decyzję o zatrzymaniu projektu i dokonaniu odpisów wszystkich zrealizowanych/zabudżetowanych wydatków. Po drugie, używając argumentu, że gigantyczne środki zostały wydane na projekt, zarząd może wspierać jego kontynuację pomimo ujemnej wartości bieżącej netto. I po trzecie, zarząd może spróbować optymalizować projekt, ograniczając jego skalę i obniżając oczekiwaną docelową EBITDA – czytamy w rekomendacjach. Zdaniem Prokopiuka najlepsza jest druga opcja, ale jest za mało danych, by jednoznacznie ocenić każdą z nich. – Uważamy, że w obecnej sytuacji każda decyzja niesie ze sobą jakieś ryzyko, a zarząd, wybierając którykolwiek z możliwych scenariuszy, może znaleźć się na cenzurowanym i zostać krytycznie oceniony przez rynek – wskazano w rekomendacjach DM BOŚ.