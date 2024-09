Opracowany w Ministerstwie Przemysłu projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmienia rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Zakłada on przeniesienie kompetencji pełnomocnika z resortu klimatu do resortu przemysłu.

Jak czytamy w projekcie zamieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pełnomocnik będzie mógł zostać sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, czyli Ministerstwa Przemysłu i to ten resort zapewnić ma obsługę merytoryczną. Zdaniem autorów projektu zmiana ma zapewnić spójność nadzoru nad sektorem energetycznym.

Obecnie pełnomocnikiem jest Maciej Bando. Został pełnomocnikiem ds. strategicznej infrastruktury energetycznej pod koniec stycznia tego roku. Sprawuje nadzór nad kluczowymi dla energetyki spółkami: Gaz-Systemem, PERN, a także Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Również jemu podlegają Polskie Elektrownie Jądrowe, które odpowiadają za budowę pierwszej elektrowni atomowej w Polsce.

Już wiosną spekulowano, że pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej może trafić do resortu przemysłu. Wówczas jednak nie zgodziła się na to minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Sam Bando do tych przenosin był negatywnie nastawiony. Na pytanie czy przenosi się do Katowic odpowiadał zawsze: „Nigdzie się nie wybieram”.