Tegoroczne wakacje dla stacji paliw okresem żniw

„Wakacyjna akcja promocyjna na stacjach Orlenu zakończyła się sukcesem i przyniosła najwyższą w historii liczbę transakcji z użyciem aplikacji Orlen Vitay, która przekroczyła 10 mln. To o ponad 42 proc. więcej niż w roku ubiegłym” – informuje „Parkiet” zespół prasowy płockiej spółki. Zauważa, że tegoroczna letnia promocja odbywała się na innych warunkach niż w poprzednich edycjach i dotyczyła wyłącznie weekendów. Mimo to sprzedaż w tym czasie utrzymywała się na stabilnym poziomie, nie mniejszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Więcej działo się w zakresie oferty pozapaliwowej. „Dużym zainteresowaniem klientów sieci Orlen cieszą się sezonowe oferty gastronomiczne, do których poza powracającymi, sprawdzonymi pozycjami, wprowadzane są wegetariańskie produkty. Zauważamy również rosnące zainteresowanie klientów kwestiami środowiskowymi i staramy się odpowiadać na ich oczekiwania, dlatego w sierpniu wprowadziliśmy kubek wielokrotnego użytku” – podaje Orlen. Koncern zwiększył również dostępność do ekologicznych myjni automatycznych. Obecnie ma ich 366. W rezultacie z ekologicznych myjni skorzystała rekordowa liczba użytkowników. W przyszłości możliwe są kolejne zwyżki, bo koncern planuje dalszy rozwój sieci, zarówno pod względem liczby myjni, jak i unowocześnień, które pozwolą na szersze zastosowanie zamkniętego obiegu wody.

Obecnie na wszystkich stacjach Orlenu w Polsce działają punkty sprzedaży pozapaliwowej. Z tego prawie 65 proc. stanowią te z najbardziej rozwiniętym konceptem gastronomicznym, czyli Stop.Cafe 2.0. Koncern posiada prawie 1,3 tys. takich punktów. Pozostałe są sukcesywnie modernizowane do tego standardu. Tylko w I połowie roku, w drodze uruchamiania nowych obiektów, jak i przeprowadzonych modernizacji, liczba stacji w formacie stop.cafe 2.0 wzrosła o prawie 100 lokalizacji.

Według Orlenu ceny paliw na całym świecie kształtowane są przez niezależne czynniki makroekonomiczne, takie jak giełdowe notowania gotowych produktów i relacje kursów walut. „Na poziom cen paliw w poszczególnych krajach wpływa m.in. wysokość podatków, wielkość rynku, otoczenie konkurencyjne. Ważną rolę odgrywają także programy lojalnościowe” – ocenia Orlen. Koncern nie podaje, czy w kolejnych miesiącach planuje zwiększyć detaliczną sprzedaż paliw. Nie ujawnia też wysokości marż detalicznych i zachodzących w tym obszarze zmian. Odnosząc się do popytu na całym rynku, zauważa, że po całkowitym odcięciu importu benzyn i diesla z Rosji do Polski popyt na stacjach paliw w większości zaspokaja produkcja krajowa. „Na sytuację na rynku paliw może mieć wpływ unijny zakaz importu LPG z Rosji. Orlen jest już teraz dobrze przygotowany do nadchodzącego embarga, wstrzymaliśmy zakupy z tego kierunku w ubiegłym roku, a stacje paliw są w pełni zabezpieczone” – przekonuje spółka.

W Polsce wzrosła rozpoznawalność marki MOL

Bogatą ofertę promocyjną na swoich polskich stacjach (prawie 400 obiektów) miał węgierski MOL. Kierowcy w lipcu i sierpniu mogli zdobyć do pięciu kuponów rabatowych na paliwa podstawowe MOL Evo o zniżkach rosnących do 35 gr za litr. W odniesieniu do paliwa premium marki Evo Plus było to 40 gr i 15 gr w odniesieniu do LPG. Ponadto była prowadzona letnia loteria.

Dzięki temu koncern m.in. uzyskał istotny wzrost sprzedaży paliw premium. „Innym rezultatem, choć trudniejszym do zmierzenia w perspektywie krótkoterminowej, jest wzmocnienie pozycji spółki na rynku i zwiększenie rozpoznawalności marki. Dbamy o to, aby proponować naszym klientom promocje konkurencyjne w stosunku do tego, co oferuje polski rynek” – przekonuje biuro prasowe MOL-a.