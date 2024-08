Ze względu na niedobory paliw, które są coraz wyraźniejsze w Rosji, koncerny muszą zmniejszać eksport. W sierpniu za granicę wyjechało najmniej od prawie roku oleju napędowego – 2,7-2,8 mln ton, szacuje Reuters. Według danych londyńskiej giełdy surowcowej LSEG eksport oleju napędowego z portów rosyjskich do Brazylii może w sierpniu spaść do najniższego poziomu od lutego 2023 roku – ok. 450 tys. ton. Eksport oleju napędowego z Rosji do Turcji w sierpniu zmniejszy się do 1-1,1 mln ton.