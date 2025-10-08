Urząd zastrzega, że opublikowany dokument to wstępna, robocza wersja wytycznych. – Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii oraz uwag do założeń metodycznych oraz proponowanych rozwiązań. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych projekt wytycznych oraz zgromadzone w ramach konsultacji uwagi będą podlegały weryfikacji przez ekspertów GDOŚ – wskazano w komunikacie.

Ograniczenia dla branży?

W ramach toczących się konsultacji spłynęły uwagi od różnych organizacji do wspominanych wytycznych. Dotarliśmy do uwag Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, skupiającego wszystkich największych inwestorów wiatrowych w Polsce. Z tych uwag wynika, że w efekcie nowych wytycznych strata potencjału wiatrowego wynikająca ze zmniejszenia obszaru, gdzie będą mogły zostać wybudowane nowe farmy wynosi 44,3 proc.

– Projekt wytycznych zawiera szereg rozwiązań, które znacząco ograniczą możliwości lokalizacyjne dla lądowych farm wiatrowych, a tym samym utrudnią realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej oraz zobowiązań wynikających z dyrektywy RED III oraz dokumentów strategicznych państwa – czytamy w zgłoszonych uwagach.

Jak wynika ze złożonych uwag, „proponowane w projekcie szerokie bufory od lasów, gniazd, obszarów chronionych, terenów zalewowych oraz wykluczenie łąk i pastwisk prowadzą do faktycznego wyłączenia znacznych obszarów kraju spod możliwości lokalizacji turbin, dróg dojazdowych i infrastruktury kablowej. (Strata potencjału wiatrowego wynikająca z uwzględnienia proponowanych w wytycznych obszarów, bez zalecanych odległości od gniazd może wynieść więcej niż 43,5 proc.). – W wielu przypadkach brak jest jednoznacznych podstaw naukowych i prawnych dla tak szerokich ograniczeń – wskazano w uwagach.

O stanowisko w sprawie ewentualnych barier dla lokowania farm wiatrowych poprosiliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska i GDOŚ. Obie instytucje zobowiązały się, że odpowiedzą na nasze pytania, ale nie były one w stanie od razu ustosunkować się do tych wątpliwości. Jak tylko odpowiedzi się pojawią, opublikujemy je.