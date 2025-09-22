Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe kwestie poruszane przez NIK dotyczące administracji rządowej i rozwoju OZE?

W jaki sposób opóźnienia w transpozycji unijnych dyrektyw wpływają na energetykę w Polsce?

Czy ministerstwo podjęło wystarczające działania w celu wyznaczenia najlepszych lokalizacji dla farm wiatrowych?

Co zawiera raport NIK dotyczący stanu wdrażania krajowej strategii energetycznej?

Jakie są skutki braku aktualizacji planów miejscowych dla inwestycji wiatrowych na poziomie gmin?

Jakie działania podejmuje Urząd Morski w Gdyni w kontekście planów zagospodarowania morskich obszarów?

Zdaniem kontrolerów NIK problemem są m.in. zmiany w przepisach, ograniczające lokalizacje inwestycji, opóźnienia we wdrażaniu unijnych dyrektyw do polskiego prawa oraz kluczowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki energetycznej państwa. Resort nie podjął również wystarczających działań, aby dokładnie zbadać i wyznaczyć najlepsze miejsca dla farm wiatrowych, zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Reklama Reklama

W ocenie NIK te opóźnienia i bariery mogą poważnie zagrozić transformacji energetycznej i dostępności taniej energii w Polsce. Kontrole NIK trwały w latach 2022–2024. Objęły one Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Morski w Gdyni, dziewięć urzędów gmin z różnych powiatów województwa pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Najważniejsze ustalenia kontroli działań rządu w sprawie OZE przez NIK

NIK przyznaje, że organy administracji podejmowały prawidłowe i rzetelne działania w celu zapewnienia prawnych warunków dla lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Działania te były jednak w okresie objętym kontrolą nie w pełni wystarczające.

– Administracja rządowa w Polsce przeanalizowała bariery prawne dotyczące lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych, korzystając z krajowych i międzynarodowych danych. Te analizy posłużyły do tworzenia nowych przepisów wspierających rozwój energetyki wiatrowej. Dzięki działaniom Ministrów Klimatu i Środowiska oraz Infrastruktury udało się wprowadzić zmiany prawne, które pomogły zlikwidować część przeszkód dla inwestycji wiatrowych, w tym zmiany ustawowe z marca i sierpnia 2023 r. – czytamy w komunikacie.