Za ustawą głosowało 439 posłów, przeciw 21. Żaden z posłów nie wstrzymał się od głosu. Poza koalicją rządzącą za ustawą głosowało także Prawo i Sprawiedliwość z wyjątkiem dwóch posłów, którzy byli przeciwko. Poparcie tego projektu może oznaczać, że prezydent Karol Nawrocki może podpisać ustawę o szeroko pojętych udogodnieniach dla OZE, skoro jego obóz polityczny głosował za.

Reklama Reklama

Nowe przepisy mają przyczynić się do skrócenia procedur, dzięki określeniu obszarów o największym potencjale do instalowania urządzeń odnawialnych źródeł energii. Poza ułatwieniami dla wiatraków na morzu, Ministerstwo Klimatu chce umożliwić wyznaczanie konkretnych terenów, na których sytuowanie OZE będzie przyspieszone dzięki zwolnieniu z części procedur prawnych. Co do zasady mają to być obszary, gdzie instalacje OZE nie będą oddziaływały w znaczącym stopniu na środowisko. Dzięki temu skróci się czas potrzebny na inwestycje.

Łatwiej o przeprowadzenie aukcji offshore

Projekt ustawy, który był przedmiotem konsultacji branżowych od dobrych kilku miesięcy, ma ułatwić i poprawić konkurencyjność aukcji na nowe moce. Pierwsza aukcja na energię z polskich farm wiatrowych zaplanowana jest na koniec 2025 roku Ułatwienia dotyczą m.in. możliwości złożenia oddzielnych ofert aukcyjnych dla dwóch morskich farm wiatrowych, które zlokalizowane są w granicach tego samego obszaru. Ten zapis wzbudzał wiele kontrowersji podczas prac sejmowych komisji zwłaszcza ze strony PiS. Posłowie obawiali się bowiem, że w takiej sytuacji może nie zaistnieć realna konkurencja. Ustawa dopuści także możliwość wystartowania w aukcji niewielkich obszarów z koncesji w ramach pierwszej fazy, a które nie zostały jeszcze zagospodarowane. Moc takiego pojedynczego projektu może wynieść do 200 MW.

Zgodnie z ubiegłorocznym rozporządzeniem, ceny maksymalne na aukcjach OZE dla morskich farm wiatrowych będą zróżnicowane i będą zależeć od konkretnych obszarów oddalonych od brzegu, wyznaczonych przez Urząd Regulacji Energetyki. Cena maksymalna nie jest ceną, po której prąd będzie sprzedawany. To cena maksymalna, od której aukcje się rozpoczynają. Dzięki mechanizmowi aukcyjnemu cena będzie niższa niż maksymalna. W przypadku II fazy budowy farm, maksymalna cena za prąd z morskich wiatraków, zaproponowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w 2024 roku wynosiła 471,83 zł/MWh, a w 2025 roku URE wyznaczył ceny dla poszczególnych obszarów w przedziale od 485,71 zł/MWh do 512,32 zł/MWh.