Kolejna zmiana dla prosumentów. Ta dopiero po wakacjach

Nowela ustawy trafi do Sejmu jednak po wakacjach. Pierwotnie jednak zmiany miały obowiązywać od 1 lipca. -Analizowaliśmy ryzyko opóźnienia wejścia w życie ustawy. Akurat trafiliśmy na dobry czas. Okres wakacyjny, dużego nasłonecznienia sprawia, że w naszej ocenie prosumenci w okresie przejściowym do wejścia w życie nowej ustawy powinni raczej być na plus w godzinowym rozliczeniu niż na minus. Szacujemy, że przez ten okres trzech miesięcy to mniej więcej 60 zł na plus na rachunek - podała na konferencji Paulina Hennig-Kloska.

Według danych Agencji Rynku Energii na koniec maja 2024 r. moc zainstalowana w mikroinstalacjach prosumenckich w Polsce to 11 267,03 MW, z których 11 262,65 MW stanowią fotowoltaiczne mikroinstalacje prosumenckie.