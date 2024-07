Koniec z ustawą odległościową. Wiatrowy projekt w planach prac rządu

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r. Z najnowszych szacunków Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej wynika, że sama zmiana odległości minimalnej w ustawie z 700 na 500 metrów uwolni potencjał wiatru na poziomie ok. 41 GW do 2040 r.

Reklama

Zdaniem MKiŚ, obecne regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie zapewniają wystarczająco skutecznego rozwoju lądowej energetyki wiatrowej. Regulacje, które będą zawarte w nowelizacji dotyczą m.in. liberalizacji zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych na lądzie.

Czytaj więcej OZE Polska wśród europejskiej czołówki wiatrowej. Mocy w wietrze może być dwa razy więcej Europejska branża z optymizmem patrzy na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Według prognoz organizacji WindEurope na lądzie pod koniec tej dekady Polska może dysponować mocą wiatraków sięgającą ponad 18,3 GW, a na morzu ponad 5 GW. W przypadku energetyki wiatrowej na lądzie oznaczałoby to podwojenie obecnej mocy. Są jednak warunki.

Cel nowelizacji ustawy wiatrakowej

Zgodnie z przekazaną do Komisji Europejskiej wstępną wersją aktualizacji Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu do 2030 r., dalej: „KPEIK”, prognozy wskazują na wzrost udziału OZE w elektroenergetyce do co najmniej 50 proc. w 2030 r. Wymagać to będzie między innymi zrównoważonego rozwoju wiatru na lądzie. Przewiduje się, że w 2030 r. łączna moc zainstalowana w LEW wyniesie ok. 15,8 GW.

Jak dotąd projekty powstawały w oparciu o przepisy przejściowe, co umożliwiło dokończenie najbardziej zaawansowanych projektów inwestycyjnych, które postępowanie budowlane rozpoczęły przed dniem 16 lipca 2016 r. - Zakończenie takich projektów inwestycyjnych wymaga uzupełnienia nowymi mocami w systemie elektroenergetycznym i odejścia od rygorystycznej zasady odległościowej „10H”, której następstwem jest już dzisiaj brak realizacji nowych projektów wiatrowych na lądzie – przekonuje resort.