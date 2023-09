Polska fabryka elementów morskich farm wiatrowych sprzedana Duńczykom

Pod koniec marca rozstrzygnięto przetarg. To była szósta próba sprzedaży fabryki, która upadła kilka lat temu i zatrudniała prawie 500 osób. W wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferowano kwotę 170 mln 502 tys. zł która stanowiła najwyższą zaoferowaną cenę. Vestas to duński producent, sprzedawca, instalator i serwisant turbin wiatrowych.

ST3 Offshore to producent stalowych fundamentów do turbin wiatrowych na morzu. Firma to joint-venture Mars FIZ i ST3 Holding GmbH. Posiadający 80 proc. udziałów MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest zarządzany przez wchodzące w skład państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Mars kupił udziały w ST3 w 2017 r. Pozostałe 20 proc. miał ST3 Holding GmbH - spółka należąca do monachijskiej Grupy VTC.

W styczniu 2020 r. zarząd ST3 Offshore zadecydował o złożeniu do sądu wniosków o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego i ogłoszenie upadłości. Upadłość ogłoszono 31 marca 2020 r. Wcześniej, w lutym ubiegłego roku ówczesne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło koncepcję dalszego funkcjonowania ST3 Offshore. Pomysł opierał się na współpracy z Morską Stocznią Remontową Gryfia i Zakładem Recyklingu Statków Szczecin.

Wreszcie, jak informuje Natalia Leszczyńska, radca prawny, syndyk ST3, 6 miesięcy po wyborze oferty na zakup przedsiębiorstwa ST3 Offshore, producenta fundamentów dla morskiej energetyki wiatrowej 15 września 2023 r. została zawarta ostateczna umowa sprzedaży ze spółką celową Vestas. „Z uwagi na przedmiot umowy, jego wartość, a także okoliczności prawne był to bardzo intensywny czas. Czas, który finalnie zakończył się sukcesem i poczuciem ogromnej satysfakcji. Za każdym sukcesem stoi zespół, a więc czas na kilka słów podziękowań” – komentuje Natalia Leszczyńska na portalu LinkedIn.