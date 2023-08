Branża OZE apeluje o zwiększenie obowiązku zużycia zielonej energii

Destabilizacja, rynku energii spowodować może - zdaniem tych organizacji spadek podaży, a co za tym idzie wzrost cen zielonej energii. To z kolei musi spowodować również wzrost cen energii dla odbiorców. Odwrotnego zdania jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które zgodziło się na obniżenie tego obowiązku do 5 proc. Zdaniem tego resortu pomoże to obniżyć ceny prądu, a nie przełoży się na jego wzrost.

"Apelujemy o wstrzymanie prac nad wersją rozporządzenia opublikowaną w dniu 11 sierpnia i co najmniej powrót do wartości 11% na rok 2024, zgodnie z pierwotną propozycją rozporządzenia – przekonują sygnatariusze apelu.

Po ogłoszeniu nowego projektu zareagowała giełda, gdzie cena zielonych certyfikatów spadła o blisko 50 proc., tj. z poziomu 163,87 zł/MWh do poziomu 82,50 zł/MWh 17 sierpnia. Był to największy, jednostkowy spadek notowań zielonych certyfikatów w całej historii jego notowań, tj. od 2005 r. Notowania z 23sierpnia wskazywały już na cenę 104,9 zł.