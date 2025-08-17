Jak donosi Bloomberg, Net-Zero Banking Alliance (NZBA), sojusz bankowy zajmujący się dekarbonizacją sektora finansowego, może zmierzyć się z odejściem części dużych banków z UE, posiadających znaczną ekspozycję na USA. Ryzyko oskarżenia w USA o stronniczość wobec paliw koapnych wydaje się kluczowym zmartwieniem tych banków.

Wyjście niektórych banków europejskich z NZBA byłoby przełomem w branży bankowej. W USA, gdzie wybór prezydenta Donalda Trumpa przyniósł ze sobą ożywienie krytyki polityki klimatycznej, banki zostały postawione przed ryzykiem pozwów sądowych i czarnych list Partii Republikańskiej. Amerykańskie banki Goldman Sachs, Citigroup i Bank of America wycofały się z sojuszu bankowego w ub. roku. Decyzje amerykańskich banków zapadły pod presją ze strony niektórych polityków Partii Republikańskiej, którzy zasugerowali, że członkostwo w Net-Zero Banking Alliance (NZBA) może naruszać przepisy antymonopolowe. Inne instytucje finansowe, w tym Black Rock już zostały pozwane przez Teksas i 10 innych stanów, gdzie rządzi Patia Republikańska za domniemane naruszenia prawa antymonopolowego.

Banki wyczekują na decyzję

Według osoby zaznajomionej ze sprawą na którą powołuje się Bloomberg, BNP Paribas, największy bank UE pod względem aktywów, kwestionował sens dalszego członkostwa w NZBA jeszcze w czerwcu. Bank jednak odroczył podjęcie formalnej decyzji do końca roku.

Deutsche Bank AG, największy kredytodawca w Niemczech, „monitoruje bieżące wydarzenia i będzie je oceniał”, powiedział rzecznik, który dodał, że własne cele banku w zakresie zrównoważonego rozwoju i zerowej emisji netto pozostają niezmienione. Rzecznik hiszpańskiego Banco Santander poinformował, że bank nadal dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto, ale odmówił odpowiedzi na pytanie, czy oznacza to pozostanie członkiem NZBA.