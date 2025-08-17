Aktualizacja: 17.08.2025 19:53 Publikacja: 17.08.2025 17:51
Jak donosi Bloomberg, Net-Zero Banking Alliance (NZBA), sojusz bankowy zajmujący się dekarbonizacją sektora finansowego, może zmierzyć się z odejściem części dużych banków z UE, posiadających znaczną ekspozycję na USA. Ryzyko oskarżenia w USA o stronniczość wobec paliw koapnych wydaje się kluczowym zmartwieniem tych banków.
Wyjście niektórych banków europejskich z NZBA byłoby przełomem w branży bankowej. W USA, gdzie wybór prezydenta Donalda Trumpa przyniósł ze sobą ożywienie krytyki polityki klimatycznej, banki zostały postawione przed ryzykiem pozwów sądowych i czarnych list Partii Republikańskiej. Amerykańskie banki Goldman Sachs, Citigroup i Bank of America wycofały się z sojuszu bankowego w ub. roku. Decyzje amerykańskich banków zapadły pod presją ze strony niektórych polityków Partii Republikańskiej, którzy zasugerowali, że członkostwo w Net-Zero Banking Alliance (NZBA) może naruszać przepisy antymonopolowe. Inne instytucje finansowe, w tym Black Rock już zostały pozwane przez Teksas i 10 innych stanów, gdzie rządzi Patia Republikańska za domniemane naruszenia prawa antymonopolowego.
Według osoby zaznajomionej ze sprawą na którą powołuje się Bloomberg, BNP Paribas, największy bank UE pod względem aktywów, kwestionował sens dalszego członkostwa w NZBA jeszcze w czerwcu. Bank jednak odroczył podjęcie formalnej decyzji do końca roku.
Deutsche Bank AG, największy kredytodawca w Niemczech, „monitoruje bieżące wydarzenia i będzie je oceniał”, powiedział rzecznik, który dodał, że własne cele banku w zakresie zrównoważonego rozwoju i zerowej emisji netto pozostają niezmienione. Rzecznik hiszpańskiego Banco Santander poinformował, że bank nadal dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto, ale odmówił odpowiedzi na pytanie, czy oznacza to pozostanie członkiem NZBA.
Rzecznik UniCredit powtórzył komentarze banku z zeszłego miesiąca, związane z publikacją wyników finansowych, kiedy to bank zaznaczył, że jest członkiem NZBA i ma plan przejścia na zerową emisję netto, aby wspierać klientów w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną.
Commerzbank AG uważnie monitoruje „trendy rynkowe, zmiany regulacyjne i jurysdykcje, aby zapewnić, że w razie potrzeby będziemy mogli działać odpowiednio” – powiedziała Beate Schlosser, rzeczniczka banku w e-mailu. Dodała, że cel Commerzbanku osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku nadal obowiązuje.
Barclays Plc., HSBC Holdings Plc., oraz UBS Group AG już odeszły z zielonego sojuszu bankowego.
Jak wynika z informacji na stronie internetowej organizacji, NZBA nadal zrzesza 125 członków na całym świecie, którzy reprezentują łącznie 41 bln dol. aktywów. Z kolei Banki w Europie Północnej należą do najbardziej otwartych na dalsze istnienie sojuszu. Są to ING Group NV i ABN Amro Bank NV w Holandii, Swedbank AB i SEB AB w Szwecji oraz Danske Bank A/S w Danii.
Sojusz powstał, aby zachęcić banki do wspierania transformacji do zerowej emisji netto. Początkowo wymagał od członków dostosowania swoich operacji finansowych do celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Jednak po wycofaniu się amerykańskich banków, sojusz NZBA zrezygnował z tego wymogu i przekształcił się w organizację o charakterze bardziej wspierającym.
