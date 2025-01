Są to kolejne firmy, które na początku tego miesiąca opuściły alians: Wells Fargo i Goldman Sachs. Instytucje finansowe działające w USA boją bowiem oskarżeń o tzw. zmowę. Wycofując się z takich inicjatyw chcą zdystansować się od grup branżowych wspierających redukcję emisji dwutlenku węgla, aby nie narazić się Partii Republikańskiej.

Cele klimatyczne nadal w mocy

Instytucje te jednocześnie zapowiadają, że nie wycofują się ze swoich celów klimatycznych, które nadal nastawione są na neutralność klimatyczną do 2050 r. Citigroup informuje, że chociaż nadal dąży do osiągnięcia zerowych emisji netto, opuszcza Net-Zero Banking Alliance. Bank of America poinformował zaś, że opuszcza również NZBA, dodając, że będzie nadal współpracować z klientami w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dyrektor generalny Bank of America Brian Moynihan i dyrektor generalna Citigroup Jane Fraser są też członkami grupy dyrektorów GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), która ustala priorytety członkom inicjatywy. Citigroup poinformował w swoim oświadczeniu, że bank planuje wesprzeć GFANZ w jego nowej fazie. Firma dodała, że „będzie nadal współpracować z klientami nad ich przejściami na gospodarkę niskoemisyjną, pomagając jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, biorąc pod uwagę zakres ścieżek przejściowych, które są realizowane w naszej globalnej sieci”.