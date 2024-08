Naukowcy opracowali nową technologię. Czy uratuje Odrę?

Pierwszy prąd z Morza Bałtyckiego zostanie podany do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w 2027 roku – wynika z deklaracji firm uczestniczących w tym procesie. To oznacza, że przed branżą elektroenergetyczną czas bardzo intensywnej pracy. Część ekspertów apeluje, by dłużej nie zwlekać z wypracowaniem nowych regulacji i jak najszybciej powołać zespół dobrych praktyk, który zajmie się tematem bezpieczeństwa na morskich farmach wiatrowych. Stawka w tym wyścigu jest wysoka - jeżeli szybko nie dorobimy się nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej, to Polska będzie borykała się z regularnym brakiem prądu w systemie.