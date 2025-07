KE zaproponowała nowy cel pomimo rosnących wątpliwości Francji, Włoch, Polski i Czech. Ilośc gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery będzie równa ilości gazów pochłanianych. Unia Europejska przyjęła do tej pory dwa cele redukcyjne na poziomie UE, tj. cel na rok 2030 – redukcja emisji na poziomie co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990 oraz cel na rok 2050 – osiągnięcie neutralności klimatycznej. Wówczas ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery będzie równa ilości gazów pochłanianych. Komunikat w sprawie celu na rok 2040 jest więc propozycją kolejnego celu pośredniego na drodze do osiągnięcia celu na rok 2050.

Reklama

Czytaj więcej Co2 Polska nie ucieknie od szybkiej redukcji emisji CO2 Polski rząd dystansuje się od poparcia redukcji emisji CO2 o 90 proc. Ale obecne prawo już teraz...

W odpowiedzi na sprzeciw rządów m.in. Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Czech, Komisja zaproponowała również rozwiązania, które złagodziłyby cel ograniczenia emisji o 90 proc. dla europejskiego przemysłu. Pomocą w dojściu do celu ma być możliwość wliczania projektów sfinansowanych w krajach trzecich. W drugiej połowie przyszłej dekady pojawi się rynek tzw. kredytów węglowych. Ich zakup będzie pozwalał na zrównoważenie emisji w krajach członkowskich. Kredyty węglowe mają prowadzić do finansowania zielonych projektów w krajach trzecich, takich jak np. sadzenie drzew.

Zgodnie ze stanowiskiem Niemiec, do 3 punktów procentowych celu na rok 2040 można pokryć z kredytów węglowych zakupionych od innych krajów za pośrednictwem rynku wspieranego przez ONZ, co zmniejszy wysiłek wymagany od krajowego przemysłu.

Wprowadzanie kredytów węglowych będzie odbywać się stopniowo od 2036 r., a UE zaproponuje w przyszłym roku przepisy mające na celu ustalenie kryteriów jakości, jakie muszą one spełniać, oraz zasad regulujących, kto będzie je kupował.