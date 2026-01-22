Jednocześnie jednak z raportu wynika, że produkcja energii z gazu wzrosła o 8 proc. w porównaniu z 2024 r., głównie przez spadek produkcji energii wodnej. To podbiło rachunki za import gazu na potrzeby sektora energetycznego UE do 32 mld euro (wzrost o 16 proc. w stosunku do 2024 r.). Skoki cen w godzinach szczytu spowodowały roczny wzrost cen hurtowych energii elektrycznej w 21 krajach UE w 2025 r.

W 2025 r. wiatr i słońce wygenerowały rekordowe 30 proc. energii elektrycznej w UE, po raz pierwszy wyprzedzając paliwa kopalne 29 proc. Foto: Ember Energy

Gaz ziemny jest uzupełnieniem miksów energetycznych opartych na OZE. Elektrownie gazowe zabezpieczają produkcję energii z OZE w godzinach, kiedy zielone źródła nie pracują.

– Kolejnym priorytetem UE powinno być ograniczenie zależności od drogiego importowanego gazu, który naraża nas na szantaż energetyczny i podnosi ceny. W 2025 r. widzieliśmy pierwsze oznaki większego wykorzystania magazynów energii do przesuwania OZE na godziny szczytowe gazu, co zmniejsza zapotrzebowanie na gaz wieczorami i stabilizuje ceny – komentuje Paweł Czyżak dyrektor programu europejskiego w Ember.

Produkcja energii z węgla spadła do rekordowo niskiego poziomu – zaledwie 9,2 proc. W 19 krajach UE udział energii z węgla nie przekracza 5 proc. W ostatniej dekadzie spadek zużycia węgla nie został zrekompensowany wzrostem zużycia gazu czy innych paliw kopalnych.

Polska bez większych zmian

W Polsce zaś rok do roku nie doszło do zmian w miksie energetycznym. Tu warto podać dane źródłowe, które opublikowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Produkcja wyniosła nieco ponad 166,5 TWh, a import niecały 1 TWh. Polska była nadal importerem energii netto, ale import w porównaniu z 2024 r. spadł o ponad połowę, a krajowa produkcja o niecałe 0,3 proc.