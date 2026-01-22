Aktualizacja: 22.01.2026 15:14 Publikacja: 22.01.2026 14:44
Foto: Adobe Stock
Europejski ośrodek analityczny Ember Energy opublikował raport podsumowujący miksy energetyczne krajów UE w poprzednim roku.
Jak wynika z raportu, w 2025 r. słońce wygenerowało w UE więcej energii elektrycznej niż kiedykolwiek wcześniej (369 TWh). To wzrost o ponad 20 proc. czwarty rok z rzędu – do 13 proc. miksu energetycznego, czyli więcej niż wynosi udział energii z węgla czy wody. Rozwój fotowoltaiki widać w każdym kraju UE, a w krajach takich jak Węgry, Cypr, Grecja, Hiszpania czy Holandia stanowiła ona ponad jedną piątą energii elektrycznej.
Czytaj więcej
Orlen Upstream Norway wspólnie z norweskim Equinorem odkryli nowe zasoby gazu ziemnego na Norwesk...
art43665481Początek 2025 r. przyniósł mniej wiatru i deszczu, ale więcej słońca niż początek 2024 r. Te same warunki pogodowe, które spowodowały roczny spadek produkcji energii wodnej o 12 proc. i wiatrowej o 2 proc., napędzały wzrost produkcji energii słonecznej. Łącznie odnawialne źródła zapewniły niemal połowę energii elektrycznej w UE (48 proc.).
Jednocześnie jednak z raportu wynika, że produkcja energii z gazu wzrosła o 8 proc. w porównaniu z 2024 r., głównie przez spadek produkcji energii wodnej. To podbiło rachunki za import gazu na potrzeby sektora energetycznego UE do 32 mld euro (wzrost o 16 proc. w stosunku do 2024 r.). Skoki cen w godzinach szczytu spowodowały roczny wzrost cen hurtowych energii elektrycznej w 21 krajach UE w 2025 r.
W 2025 r. wiatr i słońce wygenerowały rekordowe 30 proc. energii elektrycznej w UE, po raz pierwszy wyprzedzając paliwa kopalne 29 proc.
Foto: Ember Energy
Gaz ziemny jest uzupełnieniem miksów energetycznych opartych na OZE. Elektrownie gazowe zabezpieczają produkcję energii z OZE w godzinach, kiedy zielone źródła nie pracują.
– Kolejnym priorytetem UE powinno być ograniczenie zależności od drogiego importowanego gazu, który naraża nas na szantaż energetyczny i podnosi ceny. W 2025 r. widzieliśmy pierwsze oznaki większego wykorzystania magazynów energii do przesuwania OZE na godziny szczytowe gazu, co zmniejsza zapotrzebowanie na gaz wieczorami i stabilizuje ceny – komentuje Paweł Czyżak dyrektor programu europejskiego w Ember.
Produkcja energii z węgla spadła do rekordowo niskiego poziomu – zaledwie 9,2 proc. W 19 krajach UE udział energii z węgla nie przekracza 5 proc. W ostatniej dekadzie spadek zużycia węgla nie został zrekompensowany wzrostem zużycia gazu czy innych paliw kopalnych.
W Polsce zaś rok do roku nie doszło do zmian w miksie energetycznym. Tu warto podać dane źródłowe, które opublikowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Produkcja wyniosła nieco ponad 166,5 TWh, a import niecały 1 TWh. Polska była nadal importerem energii netto, ale import w porównaniu z 2024 r. spadł o ponad połowę, a krajowa produkcja o niecałe 0,3 proc.
Czytaj więcej
Tempo odejścia od węgla w Polsce znacząco spadło. Energii z polskiego „czarnego złota” produkujem...
Niewielkie zmiany zaobserwowano zaś w miksie energetycznym naszego kraju. Najwięcej, niemal 70 TWh, czyli ponad 41 proc. krajowej produkcji pochodziło z elektrowni na węgiel kamienny, a w ujęciu rocznym wytwarzanie w nich spadło tylko o 0,5 proc. Z kolei 20 proc. energii pochodziło z elektrowni na węgiel brunatny, które w ujęciu rocznym zanotowały spadek o 7 proc. W sumie z węgla pochodziło 61 proc. wyprodukowanej w kraju energii elektrycznej. W 2024 r. z węgla produkowano niecałe 63 proc.
Duże wzrosty zaś odnotowano w energetyce gazowej. Produkcja wzrosła o prawie 14 proc. Elektrownie gazowe dostarczyły ponad 11 proc. energii.
Natomiast o 5 proc. mniejsza była produkcja energii z wiatru. Udział farm wiatrowych w krajowej produkcji wyniósł ponad 14 proc. Spadek nastąpił, mimo że moc w wietrze wzrosła z 10,6 GW w 2024 r. do 11,2 GW pod koniec 2025 r. Mniejsza produkcja wynikała z gorszych warunków wietrznych, które panowały nad Polską w 2025 r. względem roku poprzedniego.
Produkcja z innych rodzajów OZE (głównie fotowoltaiki), z wyjątkiem elektrowni wodnych, wzrosła o 10 proc., przekraczając 11 proc. Moc zainstalowana w fotowoltaice wzrosła rok do roku z 21,3 GW do 25,5 GW. W sumie OZE, w tym hydroenergetyka, dostarczyły ponad 27 proc. krajowej produkcji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tym razem nie był to sabotaż. Na duńskiej wyspie Bornholm doszło do przerw w dostawach energii po tym jak doszło...
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź powołało we wtorek czterech nowych członków rady nadzorczej. W...
Polskie firmy dołączają do akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa” organizowanej przez fundację Stand with Ukraine. O...
Pod koniec ub. roku, a więc 29 i 30 grudnia doszło do ataku cybernetycznego na polską infrastrukturę energetyczn...
Pod koniec ubiegłego roku doszło do prób ataków cybernetycznych na instalacje energetyczne w Polsce, głównie na...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas