Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest obecne tempo odchodzenia od węgla w Polsce?

Jaki udział w miksie energetycznym Polski ma węgiel kamienny i brunatny?

Jak zmienia się zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce?

Jakie zmiany zachodzą w produkcji energii z gazu w Polsce?

Dlaczego produkcja energii z wiatru w Polsce spadła pomimo wzrostu mocy zainstalowanej?

Jaki jest udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej w kraju?

Jak wynika z danych opublikowanych przez operatora przesyłowego energii elektrycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które podsumowały produkcję energii elektrycznej w całym 2025 r., zapotrzebowanie na energię z roku na rok spada. W 2025 r. konsumpcja była mniejsza o 0,87 proc. względem roku poprzedniego. Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło niespełna 167,5 TWh.

Węgiel nie odpuszcza

Krajowa produkcja wyniosła nieco ponad 166,5 TWh, a import niecały 1 TWh. Polska była nadal importem energii netto, ale import w porównaniu do 2024 r. spadł o ponad połowę, a krajowa produkcja o niecałe 0,3 proc.

Niewielkie zmiany zaobserwowano zaś w miksie energetycznym naszego kraju. Najwięcej, niemal 70 TWh, czyli ponad 41 proc. krajowej produkcji pochodziło z elektrowni na węgiel kamienny, a w ujęciu rocznym wytwarzanie w nich spadło tylko o 0,5 proc. Z kolei 20 proc. energii pochodziło z elektrowni na węgiel brunatny, które w ujęciu rocznym zanotowały spadek o 7 proc.. W sumie z węgla pochodziło 61 proc. wyprodukowanej w kraju energii elektrycznej. W 2024 r. z węgla produkowano niecałe 63 proc.

Duże wzrosty zaś odnotowano w energetyce gazowej. Produkcja wzrosła o prawie 14 proc. Elektrownie gazowe dostarczyły ponad 11 proc. energii.