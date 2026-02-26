Ropa Urals, wcześniej kupowana głównie przez Indie, jest obecnie sprzedawana w chińskich portach z rabatem 12 dol. w stosunku do ceny referencyjnej ropy Brent – donosi Bloomberg, powołując się na traderów zaznajomionych z transakcjami. W styczniu rabat wynosił 10 dol. Dane te uwzględniają koszty transportu.

Chińskie czajniki wybierają ropę z Rosji

Baryłki rosyjskiego surowca były wysyłane do rosyjskich portów w zeszłym tygodniu po 41,20-43,20 dol., według Argus Media, czyli około 27-29 dol. taniej niż ropa marki Brent. Irańczycy zwiększyli rabat do 11 dol. za baryłkę, z 8-9 dol. w grudniu 2025 r.

Chińskie rafinerie wybrały tańszy surowiec. Według danych Bloomberga opartych na śledzeniu ruchów statków, średnie dzienne dostawy rosyjskiej ropy do chińskich portów wzrosły do 2,9 mln baryłek, czyli o około 20 proc. w stosunku do stycznia 2025 r. i o 50 proc. w stosunku do grudnia 2025 r. Dostawy irańskie, według firmy analitycznej Kpler, wyniosły łącznie 1,2 mln baryłek od początku roku: utrzymują się mniej więcej na tym poziomie trzeci miesiąc z rzędu, ale są o 12 proc. niższe niż w tym samym okresie w 2025 r.