Kreml tnie ceny, by utrzymać eksport do Chin. Budżet traci miliardy

Wojna cenowa Rosji i Iranu przybiera na sile. Oba objęte ostrymi sankcjami kraje konkurują o kontrakty na eksport swojej ropy do Chin. Na razie wygrywa Rosja, której zniżki cenowe są największe w historii. To jednak ma swoją cenę.

Aktualizacja: 26.02.2026 13:08 Publikacja: 26.02.2026 12:22

Pole naftowe koło miejscowości Almietjewsk w Tatarstanie w Federacji Rosyjskiej

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Ropa Urals, wcześniej kupowana głównie przez Indie, jest obecnie sprzedawana w chińskich portach z rabatem 12 dol. w stosunku do ceny referencyjnej ropy Brent – donosi Bloomberg, powołując się na traderów zaznajomionych z transakcjami. W styczniu rabat wynosił 10 dol. Dane te uwzględniają koszty transportu.

Chińskie czajniki wybierają ropę z Rosji

Baryłki rosyjskiego surowca były wysyłane do rosyjskich portów w zeszłym tygodniu po 41,20-43,20 dol., według Argus Media, czyli około 27-29 dol. taniej niż ropa marki Brent. Irańczycy zwiększyli rabat do 11 dol. za baryłkę, z 8-9 dol. w grudniu 2025 r.

Chińskie rafinerie wybrały tańszy surowiec. Według danych Bloomberga opartych na śledzeniu ruchów statków, średnie dzienne dostawy rosyjskiej ropy do chińskich portów wzrosły do 2,9 mln baryłek, czyli o około 20 proc. w stosunku do stycznia 2025 r. i o 50 proc. w stosunku do grudnia 2025 r. Dostawy irańskie, według firmy analitycznej Kpler, wyniosły łącznie 1,2 mln baryłek od początku roku: utrzymują się mniej więcej na tym poziomie trzeci miesiąc z rzędu, ale są o 12 proc. niższe niż w tym samym okresie w 2025 r.

Tzw. niezależne chińskie rafinerie zwane czajnikami (ze względu na wysoki poziom szkodliwych emisji) są tradycyjnie chętne do zakupu ropy odrzuconej z powodu sankcji przez inne kraje. To one importują najwięcej ropy rosyjskiej i irańskiej. Jednak ich zdolność absorpcyjna jest ograniczona: stanowią one jedynie około jednej czwartej mocy rafineryjnych Chin i podlegają narzuconym przez rząd limitom importowym.

Budżet Kremla traci wpływy z taniej ropy

Główne państwowe chińskie rafinerie unikały irańskiej ropy i ostatnio w dużej mierze zrezygnowały też z handlu z Rosją. Jianan Sun, analityk z Energy Aspects, wskazuje na maksymalny poziom objętych sankcjami baryłek ropy w chińskich magazynach lądowych i morskich. Prywatne chińskie rafinerie nie są w stanie przyjąć więcej, bo ich moce przerobowe wydają się być wyczerpane. W rezultacie rosną ilości ropy, które Iran i Rosja są zmuszone magazynować na morzu, wykorzystując tankowce jako pływające magazyny – podkreśla analityk.

Ilość rosyjskiej ropy przechowywanej w tych magazynach utrzymuje się na stabilnym poziomie około 140 milionów baryłek od grudnia. To o około 60 milionów (65 proc.) więcej niż pod koniec sierpnia, kiedy Stany Zjednoczone podwoiły cła importowe na Indie, żądając zaprzestania zakupów rosyjskiej ropy. Indie nadal zmniejszają import ropy z Rosji. Według Rystad Energy od stycznia jest to o około 40 proc. mniej.  

Rekordowe zniżki dawane przez rosyjskie koncerny skutkują zmniejszonymi wpływami do budżetu Rosji. W środę minister finansów Anton Siłuanow przyznał, że budżet tegoroczny bazujący na cenie ropy 59 dol. za baryłkę będzie musiał być szybko znowelizowany z powodu niższej ceny surowca.

Źródło: rp.pl

