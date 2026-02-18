Plan dla energetyki blisko mety

Po tym, jak w sierpniu 2025 r. powstał resort energii, to on przejął prace nad projektem KPEiK, z już nakreśloną bazową i tzw. ambitną ścieżką transformacji. Ambitna ścieżka (WAM) w KPEiK przyjętym przez resort klimatu przewidywała 51,8–proc. udział OZE w produkcji energii elektrycznej do 2030 r. i 79,8-proc. do 2040 r. Przewidywała też niewielki udział węgla po 2040 r.

Ministerstwo Energii skorygowało jednak ambitny scenariusz. O ile w 2030 r. udział OZE ma być na tym samym poziomie, jaki zakładało MKiŚ, to w 2040 r. miałby wynieść 68 proc. Resort energii zakłada bowiem, że produkcja prądu przez lądowe farmy wiatrowe zamiast 91 TWh wyniesie 74 TWh, a przez morskie 58 TWh zamiast proponowanych przez resort klimatu 67 TWh. Wedle resortu energii więcej prądu będziemy produkować z atomu dużego i małego (zamiast 27 TWh ma być 44 TWh).

Minister energii tłumaczy, że nieco mniejsze dostawy z morskich farm wiatrowych wynikają z wysokich kosztów. – Nam nie zależy na tym, by obniżać ambicje klimatyczne, ale widzimy, w jakich dzisiaj realiach konkurencyjności cenowej funkcjonują polskie przedsiębiorstwa i gospodarka – argumentował w grudniu Miłosz Motyka. Z tym nie zgadzało się MKiŚ, które uważa, że im więcej energetyki wiatrowej, tym niższe ceny. Resort energii argumentował jednak, że pociągnie to za sobą wyższe koszty rozbudowy sieci, a w efekcie rachunek za prąd wcale nie musi być niższy.

Resort klimatu chciał zmian w planie

To właśnie różnice między resortami sprawiły, że po poprawkach dokonanych przez resort energii KPEiK nie mógł iść dalej. Resort klimatu zgłosił do aktualizacji ponad 90 uwag i propozycji zmian. Zabiegał o wyższy udział OZE, bo jeszcze w grudniu były obawy przed protestami branży wiatrowej w Polsce. OZE gwarantują niższe ceny i większe bezpieczeństwo państwa, podkreślał resort klimatu. Proponował korektę długofalowego poziomu zużycia biomasy, by odzwierciedlić dostępność surowca w kraju i uniknąć ryzyka gwałtownych wahań cen.

– Nie możemy dopuszczać do sytuacji, którą dziś obserwujemy na rynku pelletu i w dużych elektrowniach uzależnionych od wysokiego zużycia biomasy leśnej, której notorycznie brakuje. Kluczowa też jest lepsza integracja KPEiK ze strategią rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych, która dziś lepiej odzwierciedla warunki i trendy rynkowe – uważa resort klimatu.

Co więcej, zdaniem resortu, przyjęcie tych zmian to warunek niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa, rozwoju i konkurencyjności gospodarki oraz dostępu obywateli do czystego środowiska.