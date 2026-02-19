Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w wynikach finansowych osiągnęła Grupa Orlen względem poprzedniego roku?

Grupa Orlen osiągnęła w IV kwartale 2025 r. zysk EBITDA LIFO na poziomie 12,2 mld zł. W całym roku koncern wypracował 41,9 mld zł EBITDA oraz 11,2 mld zł zysku netto. Rok wcześniej było to zaś 2,6 mld zł. Orlen podkreśla, że poprawa wyników była możliwa mimo spadku cen paliw.

Lepsze wyniki niż przed rokiem

W ciągu ostatniego roku spółka ponad dwukrotnie zwiększyła giełdową wartość. Na inwestycje przeznaczy 32,6 mld zł. – W ciągu czterech kwartałów (ub.r. – red.) zainwestowaliśmy rekordową kwotę w rozwój koncernu, bezpieczeństwo energetyczne regionu i źródła możliwie najniższych cen dla Polaków. Już co trzecia złotówka naszych przychodów pochodzi z zagranicy – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, przy okazji publikacji danych za ostatni kwartał 2025 r.

Patrząc na liczby, w czwartym kwartale 2025 r. Orlen wypracował przychody na poziomie 72,1 mld zł, EBITDA LIFO w wysokości 12,2 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie 12,9 mld zł.