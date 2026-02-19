Orlen z rekordowym skokiem zysku. 11,2 mld zł netto i wielkie inwestycje w Nową Chemię
Grupa Orlen osiągnęła w IV kwartale 2025 r. zysk EBITDA LIFO na poziomie 12,2 mld zł. W całym roku koncern wypracował 41,9 mld zł EBITDA oraz 11,2 mld zł zysku netto. Rok wcześniej było to zaś 2,6 mld zł. Orlen podkreśla, że poprawa wyników była możliwa mimo spadku cen paliw.
W ciągu ostatniego roku spółka ponad dwukrotnie zwiększyła giełdową wartość. Na inwestycje przeznaczy 32,6 mld zł. – W ciągu czterech kwartałów (ub.r. – red.) zainwestowaliśmy rekordową kwotę w rozwój koncernu, bezpieczeństwo energetyczne regionu i źródła możliwie najniższych cen dla Polaków. Już co trzecia złotówka naszych przychodów pochodzi z zagranicy – mówi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, przy okazji publikacji danych za ostatni kwartał 2025 r.
Patrząc na liczby, w czwartym kwartale 2025 r. Orlen wypracował przychody na poziomie 72,1 mld zł, EBITDA LIFO w wysokości 12,2 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej kształtowały się na poziomie 12,9 mld zł.
W całym ubiegłym roku Orlen osiągnął zaś przychody na poziomie 267,3 mld zł, EBITDA LIFO w wysokości 41,9 mld zł, zaś przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 47,4 mld zł. Rok wcześniej przychody były nieco wyższe i wynosiły 295 mld zł.
Sektor wydobycia i dostaw wypracował zysk EBITDA na poziomie 4,2 mld zł. Średnie dzienne wydobycie węglowodorów wyniosło w tym czasie 215 tys. boe. – Wysoki przerób ropy wsparty wzrostem hurtowej sprzedaży paliw miał kluczowe znaczenie dla sektora przerobu, który osiągnął poziom 3,7 mld zł zysku EBITDA LIFO. W czwartym kwartale ub.r. rafinerie należące do Grupy Orlen przerobiły 10,3 mln ton ropy. Jednocześnie nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe dla petrochemii – tłumaczy spółka.
Sektor energetyczny wypracował zysk EBITDA na poziomie 3,7 mld zł. Na wynik miała wpływ głównie zwiększona dystrybucja energii elektrycznej i gazu oraz wyższa produkcja ciepła i energii elektrycznej, w tym o 34 proc. z odnawialnych źródeł. Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 6,4 GWe (wzrost o 3 proc. (rok do roku), z czego w OZE 12 proc.). W tym czasie wyprodukowano 5,8 TWh energii elektrycznej, więcej o 18 proc. (rok do roku).
Jak wynika z prezentacji dołączonej do raportu kwartalnego, w tym roku Orlen planuje zakończenie aktualizacji harmonogramów oraz nakładów budżetowych projektu Nowa Chemia. – Orlen w ciągu ostatnich miesięcy koncentrował swoje prace na dostosowaniu projektu do nowej formuły, w tym uzupełnieniu o niezbędne dla efektywności inwestycji elementy. W ramach tego procesu trwają negocjacje niezbędnego zakresu zmian umowy na realizację całości projektu, które powinny zakończyć się do końca pierwszego kwartału 2026 r. – informuje koncern.
Pod koniec tego roku firma odda także do użytku pierwszą w Polsce morską farmę wiatrową Baltic Power, blok gazowy CCGT w Grudziądzu i instalację HVO (uwodornionego oleju roślinnego) w Płocku za ok. 600 mln zł. Zaplanowano także refinansowanie RCF (Odnawialnej Linii Kredytowej) na 2 mld euro, przygotowanie finansowania ECA (Agencja Kredytów Eksportowych) dla projektu Nowa Chemia na 2,4 mld euro.
Nowa Chemia to projekt inwestycyjny, w ramach którego w Płocku powstanie instalacja do produkcji monomerów oraz zwiększone zostaną możliwości sprzedażowe spółki w obszarze tlenku etylenu i glikoli, styrenu oraz frakcji butadienowej C4. Nowa Chemia to zmodyfikowany projekt rozwoju zakładu Olefin III. Inwestycja nie powstanie wcześniej niż przed 2030 r.
