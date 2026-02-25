Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego ExxonMobil domaga się odszkodowania od Kuby za skonfiskowane mienie?

Jakie są główne argumenty Exxona w sprawie odszkodowania przed Sądem Najwyższym USA?

Jakie mogą być konsekwencje wyroku Sądu Najwyższego dla amerykańsko-kubańskich relacji gospodarczych?

Jakie trudności mogą napotkać amerykańskie firmy w egzekwowaniu odszkodowań od Kuby?

Sprawa ta wpisuje się w szczególnie napięty moment relacji amerykańsko-kubańskich. ExxonMobil argumentuje przed Sądem Najwyższym USA, że ma prawo do odszkodowania za mienie skonfiskowane przez rząd Kuby w 1960 r. Jak relacjonuje agencja Reutera, sędziowie wysłuchali argumentów w dwóch sprawach dotyczących zakresu amerykańskiej ustawy z 1996 r., zwanej ustawą Helmsa-Burtona.

Jej zapisy zezwalały na pozwy w sądach amerykańskich przeciwko każdemu, kto „handluje” mieniem skonfiskowanym przez komunistyczny rząd Kuby po rewolucji z 1959 r., która doprowadziła Fidela Castro do władzy. Dlatego Exxon domaga się ponad 1 miliarda dol. odszkodowania od kubańskich przedsiębiorstw państwowych za swoje aktywa naftowe i gazowe przejęte przez rząd Kuby w 1960 r.

Exxon, wspierany w tej sprawie przez administrację Donalda Trumpa, zaapelował do sądu o usunięcie barier, z jakimi borykają się powodowie w potencjalnych procesach sądowych na podstawie ustawy Helmsa-Burtona.