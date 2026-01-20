Aktualizacja: 20.01.2026 15:06 Publikacja: 20.01.2026 14:58
Złoże gazu odkryte przez Orlen pozwoli na wydobycie ok. miliard metrów sześciennych gazu
Odkrycia dokonano na obszarze koncesji PL1137, zlokalizowanej w centralnej części Morza Północnego, 250 km na południowy zachód od Stavanger. Wiercenia poszukiwawcze rozpoczęły się w grudniu 2025 r. i zakończyły w ciągu 39 dni, pomimo trudnych warunków pogodowych. Wykonany odwiert poszukiwawczy o długości całkowitej 4359 metrów natrafił na zasoby gazu ziemnego z domieszką kondensatu, szacowane na 6,3–28,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy – podaje Orlen w komunikacie, którego treść przytacza WNP.
Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, poinformował w nim, że z nowego złoża będzie można pozyskać nawet miliard metrów sześciennych gazu.
Złoże Sissel może być przyłączone do infrastruktury złoża Utgard, położonego pięć kilometrów na północ za pomocą podwodnego rurociągu. Samo Utgard jest podłączone do kompleksu platform wybudowanych pierwotnie w celu eksploatacji złóż Sleipner Øst i Sleipner Vest. To jeden z hubów produkcyjnych Orlenu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym obejmujący, oprócz obu Sleipnerów oraz Utgard, złoża Gungne i Gina Krog.
