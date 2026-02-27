Premier Słowacji Robert Fico
Dostawy rurociągiem „Przyjaźń” na Węgry i Słowację – jedyne kraje Unii Europejskiej, które nadal importują rosyjską ropę – stanęły 27 stycznia, po rosyjskim ataku. Jak przypomina agencja Reutera, zmusiło to oba kraje do poszukiwania alternatywnych źródeł i otwarcia rezerw strategicznych. Węgierski koncern naftowy MOL, który zarządza również słowacką rafinerią Slovnaft, zamówił tankowce z saudyjską, norweską, kazachską, libijską i rosyjską ropą. Dostarczy je rurociąg chorwacki.
Czytaj więcej
Premier Węgier Viktor Orbán opublikował list otwarty do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego...
Pomimo tak szybkich zakupów ropy spoza Rosji, oba rządy nie zamierzają jednak rezygnować ze wspierania swoimi pieniędzmi rosyjskiej kasy wojennej. Chcą powrotu do rosyjskiego surowca i obwiniają Kijów i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za przedłużającą się przerwę w dostawie. To największy sąsiedzki spór podczas czteroletniej wojny.
Premier Węgier Viktor Orbán ogłosił w piątek, 27 lutego, że przeprowadzi konsultacje ze swoim słowackim odpowiednikiem, premierem Robertem Ficą, w sprawie wstrzymania dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Informacja została opublikowana na koncie Orbána w mediach społecznościowych.
„Minął kolejny dzień, a prezydent Wołodymyr Zełenski nadal nie wznowił dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Jego odmowa nadal zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Węgier. Dostawy ropy muszą zostać wznowione natychmiast!” – napisał Orbán.
Dodał, że Węgry wiedzą, że rurociąg jest sprawny, ale dostawy ropy nie zostały wznowione z powodu decyzji politycznej prezydenta Ukrainy.
„Wiemy również, że prezydent Zełenski podróżuje po Brukseli, twierdząc, że rurociągu nie da się ponownie uruchomić” – dodał premier Węgier.
Następnie Orbán opublikował na Facebooku film, w którym poinformował, że wraz z premierem Słowacji Robertem Ficą podjęli decyzję o powołaniu komisji śledczej, która oceni stan rurociągu „Przyjaźń”.
Zaapelował do prezydenta Ukrainy o zezwolenie komisji śledczej na wjazd na Ukrainę i zapewnienie jej niezbędnych warunków do pracy.
Wcześniej minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó oświadczył, że Ukraina wezwała ambasadora Węgier do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie rzekomo przyznała się do wstrzymania naprawy rurociągu z „powodów politycznych”. Twierdził również, że Ukraina miała postawić warunek wznowienia dostaw ropy naftowej na Węgry w zamian za broń i pieniądze.
Czytaj więcej
Ukraińskie drony zaatakowały stację początkową rurociągu naftowego „Przyjaźń” w Tatarstanie. Uder...
Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tykhyi, w komentarzu dla dziennikarzy, nazwał oświadczenia Pétera Szijjártó „kłamliwymi” i „całkowicie zniekształcającymi treść spotkania” z chargé d'affaires Węgier w ukraińskim MSZ. Tykhyi dodał, że Ukraina ponownie wezwała węgierskiego dyplomatę do ministerstwa i wyjaśnił „niedopuszczalność zniekształcania treści rozmów ze stroną ukraińską”. Rzecznik ukraińskiego MSZ zauważył, że Ukraina udowodniła Węgrom gotowość do pomocy Budapesztowi w ochronie swoich obiektów.
Robert Fico, przemawiając na oddzielnej konferencji prasowej na Słowacji, powiedział, że oba kraje przedstawią Brukseli postęp spraw komisji, dodając, że obawia się, iż Komisja Europejska przedkłada interesy Ukrainy nad interesy państw członkowskich UE – Słowacji i Węgier. „Mamy prawo do tej ropy” – powiedział Fico.
Biały Dom spowolnił sprzedaż międzynarodowych aktywów objętego sankcjami Łukoilu. Ma to wzmóc presję na Kreml do...
Łukoil grozi Bułgarii sądem za zakaz importu rosyjskiej ropy i paliw z rosyjskiego surowca do jedynej rafinerii...
Wojna cenowa Rosji i Iranu przybiera na sile. Oba objęte ostrymi sankcjami kraje konkurują o kontrakty na ekspor...
Ukraińskie drony zaatakowały stację początkową rurociągu naftowego „Przyjaźń” w Tatarstanie. Uderzenia były celn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas