Dla wielu krajów bezpieczeństwo energetyczne staje się priorytetem

Część państw zaczyna preferować produkcję energii we własnym zakresie kosztem importowanej, a część stawia na dywersyfikację importu energii niskoemisyjnej zamiast polegać na najtańszych międzynarodowych dostawcach.

Publikacja: 25.09.2025 21:29

Dla wielu krajów bezpieczeństwo energetyczne staje się priorytetem

Foto: Bloomberg

Tomasz Furman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie strategie preferują różne państwa w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa energetycznego?
  • Jak zmieniały się tempo poprawy efektywności energetycznej w ostatnich latach?
  • Jakie zmiany na rynku ropy naftowej są prognozowane w nadchodzących latach?
  • Jakie są prognozowane kierunki rozwoju energii niskoemisyjnej i odnawialnej?

W latach 2019-2024 globalny popyt na energię rósł średnio około 1 proc. rocznie, do czego przyczyniły się wyłącznie gospodarki krajów wschodzących napędzane rosnącym dobrobytem i wzrostem gospodarczym–wynika z najnowszego raportu „Energy Outlook” przygotowanego przez koncern bp. Wiadomo też, że tempo poprawy efektywności energetycznej, mierzone jako ilość całkowitej energii finalnej zużytej na jednostkę PKB, nadal pozostawało poniżej oczekiwań i w ostatnich pięciu latach wynosiło średnio zaledwie 1,5 proc. rocznie. We wcześniejszych 10 latach sięgało prawie 2 proc. To spowodowało wzrost zużycia paliw kopalnych pomimo dynamicznie zwyżkującej produkcji energii niskoemisyjnej.

Cele klimatyczne określone w Porozumieniu Paryskim będą trudne do realizacji

Niepokoić mogą stale rosnące emisje CO2. W ostatnich pięciu latach średnio o 0,6 proc. rocznie. W efekcie istnieje ryzyko, że już na początku lat czterdziestych globalna temperatura zwyżkuje o 2 st. C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej (lata 1850-1900). Tymczasem zgodnie z Porozumieniem Paryskim zobowiązano się utrzymać ten wzrost znacznie poniżej 2 st. C.

Czytaj więcej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Ropa
Będą cła na ropę z Rosji. Zapłacą tylko Węgry i Słowacja

Koncern bp zauważa, że w ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost napięć geopolitycznych i konfliktów (wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie). Coraz częściej dochodzi też do stosowania sankcji handlowych i ceł. To powoduje, że w wielu krajach szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne staje się priorytetem, przy czym w różny sposób jest ono zapewniane. Część państw zaczyna preferować produkcję energii we własnym zakresie kosztem importowanej, a część stawia na dywersyfikację importu energii niskoemisyjnej zamiast polegać na najtańszych międzynarodowych dostawcach.

W ostatnich latach rósł też globalny popyt na ropę naftową. To konsekwencja wzrostu konsumpcji w gospodarkach wschodzących. Ponadto wkrótce głównym odbiorcą ropy będzie przemysł petrochemiczny, a nie jak dotychczas rafineryjny.

Na rynku gazu ziemnego popyt napędzany był przede wszystkim przez Chiny, a w mniejszym stopniu przez kraje Bliskiego Wschodu i USA. Co więcej, cały czas rośnie znaczenie morskich dostaw LNG (skroplony gaz ziemny). To konsekwencja braku w wielu krajach własnych zasobów błękitnego paliwa i dostępu do surowca przesyłanego rurociągami. Szacuje się, że do 2035 r. globalny eksport LNG wzrośnie o ponad połowę w porównaniu do 2024 r. Około 2/3 tego wzrostu będzie przypadać na USA i kraje Bliskiego Wschodu.

Rola paliw kopalnych w produkcji energii będzie systematycznie maleć

W najnowszym raporcie „Energy Outlook” przedstawiono dwa scenariusze możliwych zmian na globalnym rynku energii w najbliższych 25 latach. Oba, poza specyficznymi dla nich trendami, mają też cechy wspólne. Przede wszystkim założono, że wzrost globalnego zapotrzebowania na energię cały czas będzie napędzany przez gospodarki wschodzące, za wyjątkiem Chin. Popyt powinien wspierać przede wszystkim rosnący dobrobyt i poziom życia w poszczególnych krajach oraz w mniejszym stopniu zwyżkująca liczba ludności.

Czytaj więcej

Prezes koncernu naftowego Rosnieft Igor Sieczin
Ropa
Amerykanie kupieni za 4,6 mld dolarów? Exxon dogadał się z Rosnieftem

Ponadto przewiduje się, że w najbliższym ćwierćwieczu rola paliw kopalnych w produkcji energii będzie systematycznie maleć, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą elektryfikację systemu energetycznego i znaczenie energii niskoemisyjnej. Mimo spadku zapotrzebowania na ropę, surowiec ten jeszcze przez co najmniej 10-15 lat będzie odgrywał znaczącą rolę w światowym systemie energetycznym.

Nadal w szybkim tempie będzie rozwijała się energetyka słoneczna i wiatrowa. W efekcie stanie się dominującym źródłem energii. Od tego, jak szybko będzie zyskiwała na znaczeniu zależy z kolei popyt na gaz ziemny. Nie ma za to wątpliwości, że wzrośnie zużycie biopaliw i biometanu. Skala zwyżek będzie jednak zależeć od polityki poszczególnych rządów w zakresie wspierania rozwoju tego sektora.

