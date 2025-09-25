W ostatnich latach rósł też globalny popyt na ropę naftową. To konsekwencja wzrostu konsumpcji w gospodarkach wschodzących. Ponadto wkrótce głównym odbiorcą ropy będzie przemysł petrochemiczny, a nie jak dotychczas rafineryjny.

Na rynku gazu ziemnego popyt napędzany był przede wszystkim przez Chiny, a w mniejszym stopniu przez kraje Bliskiego Wschodu i USA. Co więcej, cały czas rośnie znaczenie morskich dostaw LNG (skroplony gaz ziemny). To konsekwencja braku w wielu krajach własnych zasobów błękitnego paliwa i dostępu do surowca przesyłanego rurociągami. Szacuje się, że do 2035 r. globalny eksport LNG wzrośnie o ponad połowę w porównaniu do 2024 r. Około 2/3 tego wzrostu będzie przypadać na USA i kraje Bliskiego Wschodu.

Rola paliw kopalnych w produkcji energii będzie systematycznie maleć

W najnowszym raporcie „Energy Outlook” przedstawiono dwa scenariusze możliwych zmian na globalnym rynku energii w najbliższych 25 latach. Oba, poza specyficznymi dla nich trendami, mają też cechy wspólne. Przede wszystkim założono, że wzrost globalnego zapotrzebowania na energię cały czas będzie napędzany przez gospodarki wschodzące, za wyjątkiem Chin. Popyt powinien wspierać przede wszystkim rosnący dobrobyt i poziom życia w poszczególnych krajach oraz w mniejszym stopniu zwyżkująca liczba ludności.

Ponadto przewiduje się, że w najbliższym ćwierćwieczu rola paliw kopalnych w produkcji energii będzie systematycznie maleć, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą elektryfikację systemu energetycznego i znaczenie energii niskoemisyjnej. Mimo spadku zapotrzebowania na ropę, surowiec ten jeszcze przez co najmniej 10-15 lat będzie odgrywał znaczącą rolę w światowym systemie energetycznym.

Nadal w szybkim tempie będzie rozwijała się energetyka słoneczna i wiatrowa. W efekcie stanie się dominującym źródłem energii. Od tego, jak szybko będzie zyskiwała na znaczeniu zależy z kolei popyt na gaz ziemny. Nie ma za to wątpliwości, że wzrośnie zużycie biopaliw i biometanu. Skala zwyżek będzie jednak zależeć od polityki poszczególnych rządów w zakresie wspierania rozwoju tego sektora.