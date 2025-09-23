Aktualizacja: 23.09.2025 23:02 Publikacja: 23.09.2025 21:38
Prezes koncernu naftowego Rosnieft Igor Sieczin
Foto: Reuters
O umowie poinformowała dziś wieczorem agencja Reutersa, powołując się na dwa źródła zaznajomione z negocjacjami. Porozumienie ma być wstępnym krokiem do przywrócenia stosunków handlowych między USA a Rosją.
Agencja zaznacza, że „dalszy postęp jest mało prawdopodobny, dopóki Moskwa nie podejmie działań zmierzających do pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, a USA i Unia Europejska nie złagodzą sankcji wobec Rosji”.
Rzecznik Exxonu, Terry Wade, odmówił Reutersowi komentarza. Reuters zapytał Rosnieft, czy podpisał niewiążącą wstępną umowę z Exxon, która ma pomóc amerykańskiej firmie odzyskać pieniądze stracone na działalności w Rosji. Rosjanie również nie odpowiedzieli na to pytanie.
Po napaści Rosji na Ukrainę, Exxon ogłosił, że wycofuje się z projektu Sachalin-1 wydobycia ropy i gazu z dna Morza Ochockiego u brzegów rosyjskiej wyspy Sachalin (leżącej 50 km na północ od japońskiej wyspy Hokkaido). Amerykanie mieli tam 30 proc. udziałów i funkcję operatora. Exxon chciał odsprzedać swoje udziały, ale Kreml szybko tak zmienił przepisy, by im to uniemożliwić.
W odpowiedzi Exxon ewakuował z Rosji wszystkich swoich specjalistów. Bez nich produkcja stanęła, bo także technologia i urządzenia do podwodnego wydobycia z arktycznego Morza Ochockiego były amerykańskie. ExxonMobil zamierzał pozwać Rosję za uniemożliwianie mu dysponowania swoją własnością, czyli udziałami w Sachalin-1.
Do rozprawy nie doszło. Po wycofaniu Amerykanów, Rosnieft nie poradził sobie z wydobyciem. Produkcja ropy spadła 22-krotnie – z 220 tys. do 10 tys. baryłek dziennie. Do tego władze Sachalina straciły wszystkie wpływy z amerykańskiej inwestycji. Dlatego Rosjanie wystąpili z inicjatywą negocjacji, a zgodził się na to Biały Dom – tak Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa.
W zeszłym tygodniu prezes Exxonu Darren Woods przyznał, że negocjacje w sprawie rekompensaty strat trwają od 2023 roku. W sierpniu 2025 r. Exxon i Rosnieft powiadomiły, że rozmawiają ze sobą. Pomimo fiaska spotkania USA–Rosja na Alasce, Exxon i Rosnieft kontynuowały negocjacje, podały źródła.
Nowe porozumienie z Rosnieftem określa warunki, które mogą pomóc Exxonowi odzyskać 4,6 miliarda dolarów spisanych na straty i nie jest prawnie wiążące, podały dwa źródła. Zapytany w zeszłą środę, czy Exxon i Rosnieft osiągnęły porozumienie, Woods odpowiedział, że chodzi o rekompensatę strat, nie podając jednak szczegółów.
Moskwa starym i wypróbowanym sposobem kusi Zachód nowymi intratnymi biznesami. W zeszłym tygodniu wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow ogłosił, że Rosja gotowa jest do rozszerzenia rozmów ze Stanami Zjednoczonymi na temat współpracy energetycznej, w tym w sprawie projektu Sachalin-1.
„Mogę wymienić projekt Sachalin-1 jako najbardziej oczywisty przykład rozpoczętych i dobrze znanych prac w tym obszarze. Ale są też inne obszary. Jesteśmy gotowi pogłębić te dyskusje i jesteśmy otwarci na praktyczną współpracę” – cytował Interfax Riabkowa
Reuters przypomina, że wiele zachodnich firm, w tym Exxon, zapowiedziało wycofanie się z Rosji w kilka dni od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Exxon oświadczył, że wycofanie się z Rosji oznaczało utratę dostępu do 150 mln baryłek potwierdzonych rezerw ekwiwalentu ropy naftowej. Ze swojej strony Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły liczne sankcje na Rosnieft i jego szefa Igora Sieczina, jednego z najbliższych dworzan Putina.
W latach 2022 i 2023 Rosja wywłaszczyła wiele zachodnich aktywów w odpowiedzi na zamrożenie przez USA i ich sojuszników rosyjskich aktywów na Zachodzie o wartości około 300 mld dolarów oraz wywłaszczenie udziałów Moskwy w różnych zachodnich firmach.
Także inne duże koncerny paliwowe odpisały swoje aktywa w Rosji. W lutym 2022 roku BP poniosło straty sięgające 25 mld dolarów za sprzedaż blisko 20 proc. udziałów w Rosniefcie, które stanowiły około połowę rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego BP oraz jedną trzecią jego produkcji.
Koncern Shell dokonał odpisu 3,4 mld dol. aktualizującego wartość swoich udziałów w projekcie produkcji LNG Sachalin-2 i syberyjskich złożach ropy naftowej. Na razie żaden z tych koncernów nie myśli o powrocie do biznesów z rosyjskim agresorem.
