Po napaści Rosji na Ukrainę, Exxon ogłosił, że wycofuje się z projektu Sachalin-1 wydobycia ropy i gazu z dna Morza Ochockiego u brzegów rosyjskiej wyspy Sachalin (leżącej 50 km na północ od japońskiej wyspy Hokkaido). Amerykanie mieli tam 30 proc. udziałów i funkcję operatora. Exxon chciał odsprzedać swoje udziały, ale Kreml szybko tak zmienił przepisy, by im to uniemożliwić.

W odpowiedzi Exxon ewakuował z Rosji wszystkich swoich specjalistów. Bez nich produkcja stanęła, bo także technologia i urządzenia do podwodnego wydobycia z arktycznego Morza Ochockiego były amerykańskie. ExxonMobil zamierzał pozwać Rosję za uniemożliwianie mu dysponowania swoją własnością, czyli udziałami w Sachalin-1.

Do rozprawy nie doszło. Po wycofaniu Amerykanów, Rosnieft nie poradził sobie z wydobyciem. Produkcja ropy spadła 22-krotnie – z 220 tys. do 10 tys. baryłek dziennie. Do tego władze Sachalina straciły wszystkie wpływy z amerykańskiej inwestycji. Dlatego Rosjanie wystąpili z inicjatywą negocjacji, a zgodził się na to Biały Dom – tak Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa.

Kuszące propozycje Kremla

W zeszłym tygodniu prezes Exxonu Darren Woods przyznał, że negocjacje w sprawie rekompensaty strat trwają od 2023 roku. W sierpniu 2025 r. Exxon i Rosnieft powiadomiły, że rozmawiają ze sobą. Pomimo fiaska spotkania USA–Rosja na Alasce, Exxon i Rosnieft kontynuowały negocjacje, podały źródła.

Nowe porozumienie z Rosnieftem określa warunki, które mogą pomóc Exxonowi odzyskać 4,6 miliarda dolarów spisanych na straty i nie jest prawnie wiążące, podały dwa źródła. Zapytany w zeszłą środę, czy Exxon i Rosnieft osiągnęły porozumienie, Woods odpowiedział, że chodzi o rekompensatę strat, nie podając jednak szczegółów.