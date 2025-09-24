Aktualizacja: 24.09.2025 13:19 Publikacja: 24.09.2025 12:09
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Foto: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
W swoich staraniach, aby zmusić Węgry i Słowację do przejścia na zakup ropy naftowej innej niż rosyjska, Komisja Europejska uzyskała poparcie Donalda Trumpa. Około dwa tygodnie temu prezydent USA wezwał kraje europejskie do zaprzestania zakupu energii z Rosji i powtórzył swoje żądanie we wtorek na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. „Trump ma absolutną rację” – skomentowała Ursula von der Leyen.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej dodała, że KE zamierza nałożyć cła na dostawy rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację. „Chcemy pozbyć się pozostałej ropy naftowej i gazu napływającego z Rosji do Unii Europejskiej” – cytuje wypowiedź agencja Reutera.
Zapytana przez reportera, kiedy zakupy ropy mogą zostać wstrzymane, von der Leyen odpowiedziała: „Chcemy to zrobić wcześniej, przed końcem roku. Zaproponowano sankcje, a państwa członkowskie UE muszą je zatwierdzić”. Latem Komisja Europejska przedstawiła plan stopniowego wycofywania rosyjskich dostaw energii do końca 2027 roku, ale w zeszłym tygodniu przyspieszyła.
Według von der Leyen, ona i Trump „zgodzili się co do potrzeby szybkiego zmniejszenia dochodów Rosji z paliw kopalnych… ponieważ każda płatność idzie na wojnę Putina”. Przemawiając w Zgromadzeniu Ogólnym, Trump powiedział o Europie: „Kupują ropę i gaz od Rosji, jednocześnie tocząc z nią wojnę… De facto finansują wojnę przeciwko sobie… Muszą natychmiast zaprzestać kupowania całej energii od Rosji”.
Prorosyjski rząd Węgier od lat zamiast działać i znaleźć nowych dostawców, jak to zrobiły inne kraje, skarży się na brak takiej możliwości. Tak samo było i teraz.
Wczoraj minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó oświadczył na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, że Węgry nie mają fizycznej infrastruktury, która pozwoliłaby zastąpić rosyjskie węglowodory innymi dostawami, więc kraj nie zaprzestanie ich zakupu. Nazwał europejskich urzędników domagających się zakończenia współpracy z Gazpromem „fanatykami”, z którymi „całkowicie niemożliwe jest podjęcie racjonalnego dialogu opartego na faktach i zdrowym rozsądku”.
Tymczasem twarde dane pokazują, że wszyscy potrafili znaleźć zamiennik dla rosyjskiej ropy, tylko nie Węgrzy. Dostawy rosyjskiej ropy do UE spadły z 26 proc. całkowitego importu ropy naftowej sprzed wojny do 3 proc. w wyniku embarga nałożonego w grudniu 2022 roku. Jedynymi odbiorcami są Węgry i Słowacja, które wynegocjowały zwolnienie z obowiązku dostawy ze względu na problemy z substytucją dostaw. Co do Słowacji, to gdyby nie fakt, że jedyna rafineria w kraju należy do węgierskiego MOL, to już by nie kupowała ropy rosyjskiej. Mogłaby korzystać np. z infrastruktury sąsiednich Czech.
Węgierski rząd nie tylko nie zmniejszył zakupów w Rosji i nie szuka żadnej alternatywy, ale sukcesywnie je zwiększa. Według fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem Węgry zwiększyły od tego czasu swój udział w rosyjskim imporcie ropy z 61 proc. w 2021 roku do 86 proc. w 2024 roku. Zależność Słowacji od tego surowca pozostaje prawie stuprocentowa.
Dostawy rosyjskiego gazu do Wspólnoty w minionym roku wyniosły około 55 mld metrów sześciennych w 2024 roku (w tym LNG, który kupują głównie Belgia, Francja i Hiszpania). To trzy razy mniej niż w przedwojennym 2021 roku. W tym samym okresie rosyjski udział w imporcie gazu do UE zmniejszył się z 42 proc. do 19 proc. (gaz rurociągowy stanowi około 11 proc., a LNG 8 proc.).
Źródło: rp.pl
