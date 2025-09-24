Według von der Leyen, ona i Trump „zgodzili się co do potrzeby szybkiego zmniejszenia dochodów Rosji z paliw kopalnych… ponieważ każda płatność idzie na wojnę Putina”. Przemawiając w Zgromadzeniu Ogólnym, Trump powiedział o Europie: „Kupują ropę i gaz od Rosji, jednocześnie tocząc z nią wojnę… De facto finansują wojnę przeciwko sobie… Muszą natychmiast zaprzestać kupowania całej energii od Rosji”.

Węgry znów lamentują

Prorosyjski rząd Węgier od lat zamiast działać i znaleźć nowych dostawców, jak to zrobiły inne kraje, skarży się na brak takiej możliwości. Tak samo było i teraz.

Wczoraj minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó oświadczył na marginesie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego, że Węgry nie mają fizycznej infrastruktury, która pozwoliłaby zastąpić rosyjskie węglowodory innymi dostawami, więc kraj nie zaprzestanie ich zakupu. Nazwał europejskich urzędników domagających się zakończenia współpracy z Gazpromem „fanatykami”, z którymi „całkowicie niemożliwe jest podjęcie racjonalnego dialogu opartego na faktach i zdrowym rozsądku”.

Tymczasem twarde dane pokazują, że wszyscy potrafili znaleźć zamiennik dla rosyjskiej ropy, tylko nie Węgrzy. Dostawy rosyjskiej ropy do UE spadły z 26 proc. całkowitego importu ropy naftowej sprzed wojny do 3 proc. w wyniku embarga nałożonego w grudniu 2022 roku. Jedynymi odbiorcami są Węgry i Słowacja, które wynegocjowały zwolnienie z obowiązku dostawy ze względu na problemy z substytucją dostaw. Co do Słowacji, to gdyby nie fakt, że jedyna rafineria w kraju należy do węgierskiego MOL, to już by nie kupowała ropy rosyjskiej. Mogłaby korzystać np. z infrastruktury sąsiednich Czech.

Węgierski rząd nie tylko nie zmniejszył zakupów w Rosji i nie szuka żadnej alternatywy, ale sukcesywnie je zwiększa. Według fińskiego Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem Węgry zwiększyły od tego czasu swój udział w rosyjskim imporcie ropy z 61 proc. w 2021 roku do 86 proc. w 2024 roku. Zależność Słowacji od tego surowca pozostaje prawie stuprocentowa.