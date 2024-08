PGE poprawia zysk i zwiększa produkcję energii

Polska Grupa Energetyczna podkreśla, że wyniki II kw. 2024 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 0,30 mld zł. - Na wynik okresu największy wpływ miała, mająca charakter niegotówkowy, zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej, która przełożyła się na zwiększenie wyniku EBITDA o 0,39 mld zł, oraz ujęcie odpisów aktualizujących należności PKP Cargo, które przełożyły się na zmniejszenie wyniku EBITDA o 0,11 mld zł - podkreśla w raporcie firma.

Reklama

Wyższy zysk rok do roku jest także efektem zakończenia wpłacania przez PGE w tym roku tzw. opłaty od zysków na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny i ograniczenia cen energii.

Dane operacyjne PGE

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w drugim kwartale 2024 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 12,9 TWh, wielkość dystrybucji wyniósł 9,4 TWh, a wielkość sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 7,9 TWh, a wielkość sprzedaży ciepła wyniósł 6,4 PJ.

Czytaj więcej OZE Jest kompromis. Obowiązek OZE będzie większy niż teraz, ale mniejszy niż planowano W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. poziomu obowiązku umorzenia zielonych certyfikatów. Zamiast proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 12 proc. poziom ten będzie wynosił 8,5 proc. w 2025 r. Obecnie to 5 proc. Zrezygnowano także z ustalenia tego obowiązku na kilka lat do przodu, na czym zależało branży OZE.

W przypadku wielkości produkcji, to wzrost z 12,3 TWh w porównaniu do II kw. 2023 r. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był wówczas na poziomie ok. 9,4 TWh., sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła ok. 8,6 TWh, a wielskość olmen sprzedaży ciepła wyniósł 8,2 PJ.