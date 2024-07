Różne strategie oczekiwania na wydzielenie węgla ze spółek

– W ostatnich kwartałach wyniki w elektrowniach węglowych spółki zaskakiwały in plus względem PGE i Tauronu, co może mieć znaczenie przy ich wycenie w scenariuszu wydzielania aktywów. Uważamy jednak, że biorąc pod uwagę perspektywę ujemnych marż w kolejnych latach, może nie mieć to istotnego znaczenia, gdyż prawdopodobnie dla aktywów będzie stworzony nowy program wsparcia, wcześniej zaakceptowany przez Komisję Europejską, który neutralizowałby ujemne przepływy pieniężne – mówi Michał Kozak, analityk DM Trigon.

Dobre wyniki Enei w I kwartale są efektem odkupowania energii z rynku hurtowego w celu realizacji wcześniej zawartych kontraktów z jej odbiorcami. Było to dla niej bardziej opłacalne, aniżeli produkowanie energii z własnych mocy wytwórczych – Enea miała na stanie węgiel zakupiony po wysokich cenach.

Elektrownie nie pracowały z pełną mocą, ale mimo to nadal na rynku było dużo energii (m.in. z OZE) możliwej do zakupu po niższej cenie i spółka dokonywała takich okazyjnych zakupów. Innymi słowy, taniej było zabezpieczać dostawy energii, dokonując zakupów na Towarowej Giełdzie Energii, niż produkować ją z własnych źródeł.

Nie jest to jednak stałe i te warunki się mogą zmienić. Jak słyszymy, tak dobrego wyniku spółka za II kwartał w poprzednim kwartale może już nie uzyskać, a przynajmniej będzie jej o to bardzo trudno.

Inna strategia

Warte podkreślenia są także pozytywne wpływy bloku biomasowego, który dostarcza około 95 proc. zielonej energii produkowanej przez tę firmę. Ma także taki sam procentowy udział w wynikach finansowych sektora OZE Enei.

Enea opowiada się za procesem wydzielenia węgla z energetyki, ale jednocześnie nie mówi już o konkretnej dacie i wskazuje na potrzebę rozłożenia tego na etapy. To oczywiście przełożyłoby się na dłuższy czas realizacji tego procesu i być może szansę na optymalizację wyników dzięki posiadaniu w grupie kopalni Bogdanka.