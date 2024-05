PGE notuje słabsze wyniki rok do roku. Znamy przyczynę

Wynik EBITDA sektora Energetyka Konwencjonalna wyniósł -498 mln zł (strata), wobec 909 mln zł osiągniętych w I kwartale 2023 r., co jest głównie wynikiem spadku marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w wyniku niższych cen energii. Sektor Ciepłownictwo odnotował wynik EBITDA powtarzalna na poziomie 510 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do I kwartału 2023 r., gdy wyniósł 916 mln zł.

Powtarzalny zysk EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 379 mln zł wobec 436 mln zł w I kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z niższych przychodów z energii elektrycznej w związku z niższymi cenami na rynku.

Sektor Gospodarka Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 24 mln zł wobec 14 mln zł w analogicznym okresie w 2023 r.

EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Kolejowa wyniosła 279 mln zł. W I kwartale ubiegłego roku sektor ten nie był ujęty w wynikach finansowych. W 2023 roku wyniki Segmentu Energetyki Kolejowej zostały uwzględnione od daty przejęcia tj. od 3 kwietnia 2023 roku, czyli od II kwartału.

W I kwartale 2024 r. po raz pierwszy zaraportowany został sektor Energetyka Gazowa, gdzie uwzględnione zostały przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w efekcie rozpoczęcia produkcji energii z gazu w marcu 2024 r. Wynik EBITDA powtarzalna wyniósł -22 mln zł (strata), która wynika głównie z kosztów niespełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego dotyczącego Rynku Mocy w związku z przesunięciem w czasie rozpoczęcia produkcji w Elektrowni Gryfino, jak również kosztów zużycia gazu i wyższych kosztów osobowych w związku z rozpoczęciem procesu produkcyjnego.

Poziom ekonomicznego zadłużenia netto Grupy PGE (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł 21 227 mln zł, co oznacza spadek o 419‬ mln zł w stosunku do końca 2023 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ LTM EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,14x.