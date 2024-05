Nowe taryfy na prąd mogą zachwiać giełdowym optymizmem

W ostatnim tygodniu maja konferencję wynikową za pierwszy kwartał 2024 r. będzie miała Polska Grupa Energetyczna, która uchodzi za siłę napędową wydzielenia węgla ze względu na największą moc w tym źródle zasilania.

Zapowiedzi wystarczyły

Mimo tych niuansów, które da się wyczuć w wypowiedziach przedstawicieli firm co do losów transformacji, cała trójka liczy na realizację wydzielenia węgla ze spółek energetycznych, co potwierdzają niedawne głosy członków rządu. Już wszyscy ministrowie zgadzają się co do potrzeby pełnego wydzielina. To znalazło swoje odzwierciedlenie w ostatnich wzrostach kursów akcji spółek energetycznych. – Głównym motorem ostatnich zwyżek notowań spółek energetycznych są zapowiedzi Ministerstwa Przemysłu dotyczące realizacji procesu wydzielenia aktytów węglowych. Widzieliśmy wcześniej negatywny wpływ na wycenę spółek tuż po pierwszych wypowiedziach minister Czarneckiej, sceptycznych wobec tegoż procesu. Aktualnie możemy obserwować wpływ kolejnej wypowiedzi minister, w której opowiedziała się ona już za procesem wydzielenie, potwierdzając, że będzie on realizowany – mówi Paweł Puchalski, analityk z Santander BM. Jak dodaje, wypowiedzi członków rządu są już jednak precyzyjniejsze niż wcześniej. – Jest mowa o trwających obradach, spotkaniach zespołów ds. wydzielenia węgla. Komunikowane są także jasne założenia, że do procesu dojdzie, i ma to się zmaterializować w przyszłym roku. Aktywa węglowe miałyby trafić do jednego lub trzech podmiotów, według wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa – mówi. Ta kwestia nadal, jak słyszymy, jest przedmiotem dyskusji. – Gwarancji oczywiście nie ma i nadal musimy bazować jedynie na deklaracjach polityków i prezesów spółek – dodaje analityk.

Wyceny w górę

Biura maklerskie przyjaznym okiem patrzą na energetykę. Jak widać, same wypowiedzi oraz spotkania w kwestii wydzielenia węgla wystarczyły, aby biura maklerskie rekomendowały trzymanie bądź zakup akcji spółek. Jak podała agencja Bloomberg, Patria Finance rozpoczęła wydawanie rekomendacji dla PGE od zalecenia „kupuj”, wyznaczając cenę docelową dla akcji na 9,4 zł, co daje jeszcze 22-proc. potencjał wzrostu.

Czytaj więcej Ceny Energii Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii. Wiadomo ile zapłacimy za gaz i prąd Sejm uchwalił ustawę o mrożeniu cen energii. Maksymalna wysokość bonu wyniesie od 300 do 600 złotych lub 600-1200 złotych przy ogrzewaniu przy użyciu prądu. Zamrożona cena energii dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 r. wyniesie 500 złotych za MWh.

Michał Kozak, analityk DM Trigon, w rekomendacji datowanej na 13 maja wskazuje, że osiągnięto kompromis między rządem a spółkami w postaci deklaracji sprzedaży elektrowni węglowych przez spółki energetyczne do kilku państwowych podmiotów quasi-NABE. Biorąc pod uwagę presję rosnącej generacji OZE na wolumeny z elektrowni węglowych i perspektywę ujemnej marży na wytwarzaniu energii z węgla, analitycy DM Trigon założyli sprzedaż elektrowni węglowych za 0 zł w 2026 r. Wyjątkiem jest tzw. Zielony Blok w Elektrowni Połaniec (blok na biomasę) wyceniany przez Trigon na ok. 1,2 mld zł. Autorzy raportu zwracają uwagę, że ryzykiem dla grup energetycznych jest rezygnacja rządu z pomysłu wydzielenia aktywów węglowych. Powodem tego mogłaby być np. zgoda KE na wydłużenie rynku mocy lub dodatkowy mechanizm wsparcia, jak kontrakt różnicowy. Kozak rekomenduje „kupuj” akcje PGE i Tauona z wyceną docelową odpowiednio 8,9 zł i 3,94 zł. Enea ma rekomendację „trzymaj” przy wycenie docelowej akcji 11,63 zł.

Taryfy zmącą optymizm?

Ryzykiem dla wycen spółek może być też nowa ustawa o mrożeniu cen energii, która zobowiązuje sprzedawców prądu do zmiany taryfy od 1 lipca br. Obecnie wynosi ona 739 zł za MWh. Płacimy mniej, bo cenę mamy zamrożoną. Spółki energetyczne dostają rekompensaty za mrożenie i właśnie do wyliczenia rekompensat służy taryfa. Według resortu klimatu taryfa ta może od lipca br. do grudnia 2025 r. wynosić ok. 598 zł za MWh. Tu pojawia się największa wątpliwość. Koszt uzasadniony pozyskania energii na cały 2024 r., a tym samym także na drugą połowę tego roku, jest już znany. Został oszacowany pod koniec 2023 r. przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który opublikował taryfy na prąd na cały 2024 r. (te wynoszą 739 zł za MWh). To skutek tego, że spółki energetyczne z reguły zapewniają sobie odpowiednią ilość energii dla gospodarstw domowych z rocznym wyprzedzeniem, po cenach wówczas obowiązujących na rynku. A te były wyższe od obecnych cen giełdowych. W ustawie czytamy o rekompensatach dla spółek energetycznych w efekcie dalszego mrożenia cen. Problem polega na tym, że wielkość rekompensaty będzie dotyczyć nie kosztów uzasadnionych na ten rok, obliczonych na 739 zł, ale nowej, niższej taryfy, czyli wspominanych niecałych 600 zł za MWh. Rekompensata będzie równa różnicy między ceną mrożoną (500 zł) a nową taryfą (prawdopodobnie 600 zł), czyli być może ok. 100 zł. Przy tym założeniu spółki energetyczne będą stratne.