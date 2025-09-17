Reklama

Dolna Odra popracuje nieco dłużej. Jest decyzja PGE

Decyzją zarządu PGE GiEK (Grupa PGE) czas pracy Elektrowni Dolna Odra (EDO) zostanie wydłużony, a wyłączenie bloków nastąpi w dwóch etapach. Spółka zapowiada także aktywowanie pakietów osłonowych dla pracowników. Dzięki inwestycjom w gaz bezpieczeństwo energetyczne ma być zachowane.

Publikacja: 17.09.2025 21:08

Elektrownia Dolna Odra w miejscowości Nowe Czarnowo

Elektrownia Dolna Odra w miejscowości Nowe Czarnowo

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są kluczowe zmiany w planach wyłączania bloków Elektrowni Dolna Odra?
  • Jakie inwestycje planuje PGE w związku z transformacją energetyczną w regionie Dolna Odra?
  • W jaki sposób planowane działania PGE wpłyną na zatrudnienie w Elektrowni Dolna Odra?
  • Jaka jest przyszłość energetyczna regionu w kontekście nowych inwestycji PGE?

Wszystkie bloki węglowe w Elektrowni Dolna Odra zostaną wyłączone do sierpnia przyszłego roku. Jak podkreśla PGE, udział energii z węgla w polskim miksie energetycznym jest z roku na rok coraz niższy. Jest to efekt rosnącej produkcji tańszej energii ze źródeł odnawialnych, gazowych oraz niskiej efektywności wyeksploatowanych źródeł węglowych.

Dolna Odra o kilka miesięcy dłużej

Elektrownia Dolna Odra posiada 4 bloki węglowe o mocy 225 MW każdy. PGE tłumaczy, że produkcja energii w tej elektrowni od lat maleje i w 2025 r. będzie o około 60 proc. niższa niż w 2024 roku, co powoduje, że przy wysokich kosztach utrzymania i remontów jednostki węglowe są trwale nierentowne.

– Już 5 lat temu poprzedni zarząd PGE GiEK podjął pierwsze formalne kroki w sprawie wyłączenia bloków Elektrowni Dolna Odra i 30 grudnia 2020 r. poinformował Polskie Sieci Elektroenergetyczne o zamiarze wyłączenia tego oddziału – przypomina firma. Od tamtego momentu proces jest kontynuowany, co wiąże się z wygaszaniem jednostek węglowych oraz zastępowaniem ich nowymi technologiami, w tym między innymi blokami gazowo-parowymi, których budowa zakończyła się w październiku 2024 roku. We wrześniu 2025 r. spółka podjęła decyzję o opóźnieniu rozpoczętego w 2020 roku procesu wygaszania elektrowni i przeprowadzenia go w dwóch etapach.

Ta kwestia była elementem ostatniego spotkania 17 września w Bełchatowie, w którym uczestniczyli przedstawiciele zarządów obu spółek, dyrekcja Elektrowni Dolna Odra oraz strona związkowa reprezentująca pracowników oddziału.

Zakończenie produkcji energii i ciepła w blokach węglowych EDO do tej pory planowane było na koniec 2025 r. Jednak zarząd PGE GiEK, po rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego PGE, zdecydował o wydłużeniu pracy dwóch bloków EDO. Zgodnie z nowym planem dwa bloki zostaną wycofane z końcem 2025 r., natomiast praca dwóch pozostałych zostanie wydłużona do końca sierpnia 2026 roku. – Stopniowe wycofywanie bloków oznacza, że przez 8 miesięcy przyszłego roku Elektrownia Dolna Odra pozostanie w gotowości do dostarczania energii – podkreśla spółka.

Osłony dla pracowników 

W kontekście miejsc pracy, PGE wskazuje, że podjęta decyzja oznacza dla pracowników więcej czasu na zaplanowanie swojej przyszłości zawodowej. – Będą mogli m.in. rozważyć pozostanie w Grupie PGE, podejmując pracę w innych spółkach lub w nowych inwestycjach realizowanych przez Grupę w okolicy Gryfina. Mogą skorzystać z warunków osłonowych – zaznacza spółka.

Pakiet osłonowy w spółce wynika z ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Mowa o jednorazowych odprawach pieniężnych i urlopach energetycznych. Urlop energetyczny kierowany jest do pracowników, którym pozostało maksymalnie 4 lata do nabycia prawa do emerytury – w okresie urlopu otrzymają 80 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia.

W spółce wdrożono też Program Dobrowolnych Odejść, a obowiązujące porozumienie etatyzacyjne zawarte ze związkami zawodowymi gwarantuje odprawy w wysokości nawet 30-krotności miesięcznego wynagrodzenia, które w oddziale wynosi średnio ponad 13 tys. zł. Zgodnie z szacunkami spółki koszty odpraw pracowniczych w Elektrowni Dolna Odra mogą wynieść w sumie 250 mln zł.

Warto podkreślić, że proces obniżania zatrudnienia w oddziale będzie następował stopniowo, a część zespołu będzie pracowała do 2030 r., co dodatkowo zwiększa możliwości pracowników w zakresie podjęcia pracy w nowych inwestycjach Grupy.

Spółka zostaje w regionie 

PGE zapowiada także, że mimo stopniowego wygaszania elektrowni węglowej, nadal będzie rozwijać i rozszerzać swoją działalność w tym regionie. W Gryfinie pracują już dwa bloki gazowo-parowe o łącznej mocy 1366 MW uruchomione w 2024 r. W sierpniu tego roku spółka ogłosiła przetarg na budowę kolejnego bloku energetycznego na gaz w lokalizacji Gryfino – Dolna Odra. Budowa bloku szczytowego o mocy 600 MW opartego o turbinę gazową pracującą w cyklu otwartym ma uzupełniać produkcję energii ze źródeł odnawialnych w okresach niskiej generacji lub wytwarzać ją z dużą zmiennością.

Związkowcy i samorządowcy poza obawami o miejsca pracy wskazywali na ryzyko braku ciepła dla regionu po wyłączeniu bloku węglowego w EDO. PGE wskazuje jednak, że ma tu gotowe rozwiązanie w postaci projektu budowy Ciepłowni Gryfino, która stanie się nowym źródłem ciepła. Jej przekazanie do eksploatacji planowane jest w trzecim kwartale 2026 roku. Ponadto uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy bateryjnego magazynu energii w Gryfinie o mocy 400 MW i pojemności nie mniejszej niż 800 MWh. Łączne inwestycje w ten region wyniosą 7 mld zł.

