Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kluczowe zmiany w planach wyłączania bloków Elektrowni Dolna Odra?

Jakie inwestycje planuje PGE w związku z transformacją energetyczną w regionie Dolna Odra?

W jaki sposób planowane działania PGE wpłyną na zatrudnienie w Elektrowni Dolna Odra?

Jaka jest przyszłość energetyczna regionu w kontekście nowych inwestycji PGE?

Wszystkie bloki węglowe w Elektrowni Dolna Odra zostaną wyłączone do sierpnia przyszłego roku. Jak podkreśla PGE, udział energii z węgla w polskim miksie energetycznym jest z roku na rok coraz niższy. Jest to efekt rosnącej produkcji tańszej energii ze źródeł odnawialnych, gazowych oraz niskiej efektywności wyeksploatowanych źródeł węglowych.

Dolna Odra o kilka miesięcy dłużej

Elektrownia Dolna Odra posiada 4 bloki węglowe o mocy 225 MW każdy. PGE tłumaczy, że produkcja energii w tej elektrowni od lat maleje i w 2025 r. będzie o około 60 proc. niższa niż w 2024 roku, co powoduje, że przy wysokich kosztach utrzymania i remontów jednostki węglowe są trwale nierentowne.

– Już 5 lat temu poprzedni zarząd PGE GiEK podjął pierwsze formalne kroki w sprawie wyłączenia bloków Elektrowni Dolna Odra i 30 grudnia 2020 r. poinformował Polskie Sieci Elektroenergetyczne o zamiarze wyłączenia tego oddziału – przypomina firma. Od tamtego momentu proces jest kontynuowany, co wiąże się z wygaszaniem jednostek węglowych oraz zastępowaniem ich nowymi technologiami, w tym między innymi blokami gazowo-parowymi, których budowa zakończyła się w październiku 2024 roku. We wrześniu 2025 r. spółka podjęła decyzję o opóźnieniu rozpoczętego w 2020 roku procesu wygaszania elektrowni i przeprowadzenia go w dwóch etapach.