Założenia zmiany ustawy o rynku mocy, które pojawiły się na stronach rządu, przewidują wprowadzenie mechanizmu dodatkowej aukcji dogrywkowej, w ramach której możliwy byłby dodatkowy zakup mocy. Aukcje dogrywkowe byłyby organizowane w przypadku, gdy po przeprowadzeniu aukcji głównej na dany rok dostaw zidentyfikowany problem z wystarczalnością zasobów wytwórczych nie zostanie rozwiązany, a fakt ten będzie potwierdzony i uzasadniony przez operatora systemu przesyłowego.

Kolejne aukcje rynku mocy

Aukcje dogrywkowe będą mogły zostać przeprowadzone na rok dostaw 2029 oraz na rok dostaw 2030. Do uczestnictwa będą uprawnione te same podmioty, które mogą wziąć udział w aukcjach głównych. Jak podkreślono w uzasadnieniu, obecny mechanizm rynku mocy jest neutralny technologicznie i wprowadza możliwość wynagradzania jednostek wytwórczych oraz innych uczestników rynku, np. jednostek DSR czy magazynów energii za ich dostępność i zapewnienie dostaw energii elektrycznej w przypadku przewidywanych problemów z pokryciem zapotrzebowania na energię i moc w czasie tzw. okresu przywołania na rynku mocy.

W parlamencie finalizowane są prace nad nowelizacją ustawy o rynku mocy (system wsparcia dla elektrowni), która zakłada aukcje dodatkowe dla starszych elektrowni węglowych do 2028 r. Mimo zabiegów inwestorów i PSE nie wprowadzono tam kolejnych aukcji, tzw. dogrywkowych dla elektrowni gazowych. Chodzi głównie o dwa projekty elektrowni w Gdańsku (Energa) i Kozienicach (Enea). Jeśli te projekty nie zyskają w tym roku gwarancji wsparcia w postaci kontraktu mocowego, mogą one nie powstać na czas. Zdaniem PSE są one jednak konieczne, aby zagwarantować pod koniec lat 20 moc do produkcji energii elektrycznej. Teraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i szykuje kolejną nowelizację. Resort zabiega też, aby Komisja Europejska wyraziła zgodę na taką formę pomocy publicznej dla projektów gazowych, które w 2024 r. przegrały aukcje rynku mocy. Wówczas te projekty okazały się mniej konkurencyjne cenowo aniżeli bateryjne magazyny energii.

Magazyny energii nie wystarczą

- Zachwianiu uległy proporcje mocy nabywanej na rynku mocy. Doszło do zaburzenia równowagi pomiędzy źródłami wytwórczymi posiadającymi zdolność do dostawy mocy bez ograniczeń czasowych a magazynami energii elektrycznej. Z tego powodu zasadne jest wprowadzenie mechanizmu, który pozwoli na przeprowadzenie aukcji dogrywkowych, przy uwzględnieniu parametrów uwzględniających wyniki przeprowadzonych aukcji głównych – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z ustawą moc jest towarem, który można kupować i sprzedawać. Jednostki - wyłaniane podczas aukcji do pełnienia tzw. obowiązku mocowego, polegającego na gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu oraz zobowiązaniu do faktycznej dostawy mocy w okresie zagrożenia - są za to wynagradzane. Rynek mocy działa od początku 2021 r. W celu pokrycia jego kosztów odbiorcy energii elektrycznej ponoszą dodatkowe opłaty.