Jak podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), produkcja energii elektrycznej spadła o 3,88 proc. rok do roku do 13,83 TWh w październiku 2024 r.

Produkcja z węgla (kamiennego i brunatnego) stanowiła w ostatnim miesiącu 60,96 proc. całej produkcji, zaś z OZE (tj. wodnych, wiatrowych i innych odnawialnych) 25,01 proc. Co ciekawe, mimo wzrostu mocy zainstalowanej w wietrze, produkcja energii z wiatru spadła rok do roku o 15 proc. zestawiając październik tego roku, do października w poprzednim roku. Łączna moc zainstalowana w wietrze to ponad 10 500 MW październiku bywały jednak dni, kiedy pracowało ledwie kilkadziesiąt MW.

PSE przestrzega: braki rezerwy mocy w energetyce mogą się powtarzać Gdy ostatnio robi się chłodniej, OZE wytwarzają mniej energii, a w elektrowniach węglowych trwają remonty, w Polsce pojawiają się problemy z produkcją prądu. Aby uchronić się przed ryzykiem braku mocy, PSE wzywają spółki, aby przygotowały jak największą dostępną moc zabezpieczając rezerwę. Tak się stało w środę 6 listopada, a w czwartek 7 listopada uchronił nas przed tym import handlowy ze Szwecji i Niemiec.

W październiku wiatr w odwrocie

W październiku 2024 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano m.in. 5,63 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 17,54 proc. r/r), 3,05 TWh z węgla brunatnego (wzrost o 8,47 proc. r/r), natomiast w elektrowniach gazowych – 1,58 TWh (wzrost o 41,18 proc.). W elektrowniach wiatrowych wyprodukowano 2,18 TWh (spadek o 15,11 proc. r/r), w elektrowniach wodnych – 0,18 TWh (spadek o 21,87 proc. r/r), zaś z innych odnawialnych – 1,2 TWh (wzrost o 45,68 proc.).

W całym roku udział węgla spada

W całym okresie 10 miesięcy tego roku odnotowano wzrost produkcji o 2,64 proc. r/r do 136,81 TWh. W okresie styczeń-październik 2024 r. w elektrowniach zawodowych cieplnych wyprodukowano 55,1 TWh energii elektrycznej z węgla kamiennego (spadek o 11,16 proc. r/r), 29,61 TWh z węgla brunatnego (wzrost o 3,98 proc. r/r) i 13,1 TWh w elektrowniach gazowych (wzrost o 23,55 proc.). W elektrowniach wiatrowych wyprodukowano 19,73 TWh energii (wzrost o 18,6 proc. r/r), w elektrowniach wodnych – 2,7 TWh (spadek o 8,64 proc. r/r), zaś w innych odnawialnych – 16,57 TWh (wzrost o 31,45 proc.). Wzrost produkcji energii elektrycznej na węglu brunatnym wynika z faktu spadających kosztów produkcji. Ceny uprawnień do emisji CO2, które w przypadku tego paliwa są największym obciążeniem (najbardziej emisyjne paliwo) w tym roku spadają.