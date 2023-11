Rekordowy import energii do Polski. „Gdzie indziej było taniej”

Dunkelflaute, czyli susza

Faktem jest jednak, że w sobotę w Polsce miało miejsce zjawisko bliskie Dunkelflaute (susza OZE) charakteryzująca się okresami niskiej wietrzności i/lub nasłonecznienia.

Jak wynika z analizy Instytutu Jagiellońskiego, zainstalowane 9.8 GW w krajowej lądowej energetyce wiatrowej (LEW) produkowało średnio ok. 0.8 GW (8 proc.), a w najniższych momentach - niecałe 270 MW (3 proc.). Nie popisała się także fotowoltaika (PV), gdzie 15,5 GW mocy produkowało co najwyżej ok. 1.5 GW (10 proc.).

Pomimo tych warunków, a także pomimo dyspozycyjności źródeł konwencjonalnych (łącznie ok. 23,8 GW, ubytki mocy JWCD rzędu 7,7 GW), wystarczającej do pokrycia krajowego zapotrzebowania (średnio 19,6 GW, maksymalnie 22,2 GW), wiele z tych źródeł nie pracowało.

Dlaczego więc importowano energię, skoro rezerwy mocy na wypadek braku OZE nie były potrzebne? „Masywny import mocy przez Polskę nie był zatem efektem Dunkelflaute i koniecznością "ratowania" bilansu systemu. Główną przyczyną była obfitość tańszej energii w innych krajach - głównie w Hiszpanii i Francji, a także Skandynawii oraz w Czechach i Słowacji” – wyjaśniają analitycy Instytutu Jagiellońskiego.

Niskie zapotrzebowanie

Dane ENTSO-E (europejskie stowarzyszenie operatorów energetycznych) wskazują na ok. 12 GW nadwyżki produkcji ponad zapotrzebowanie we Francji, ok. 4 GW w Szwecji i Norwegii, ok. 2 GW w Czechach i Słowacji (średnia ze wszystkich godzin doby) oraz ok 5 GW w Hiszpanii (średnia z godzin solarnych, tj. 11-18).

„Nadwyżka produkcji była z jednej strony efektem niższego ("sobotniego") zapotrzebowania niż w ciągu tygodnia pracy, a z drugiej - sprzyjających warunków pogodowych. Przełożyło się to na niższe ceny EE, zwłaszcza w Hiszpanii i Francji względem Niemiec czy Polski” – tłumaczą eksperci IJ.