Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne zmiany w przepisach dotyczących emisji CO2 w Unii Europejskiej?

Jakie kraje są za spowolnieniem tempa redukcji emisji i dlaczego?

Jakie są plany Komisji Europejskiej odnośnie reformy systemu EU ETS?

Jakie argumenty przedstawiają kraje Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz zmian w systemie ETS?

Co zakłada nowy cel redukcji emisji do 2040 roku i jakie stoją przed nim wyzwania?

Jakie środki zaradcze są proponowane w celu uniknięcia gwałtownych wzrostów cen emisji CO2?

Szczyt przywódców UE, który odbędzie się 12 lutego, będzie poświęcony wzmocnieniu gospodarki UE. Jednocześnie zaostrzają się rozmowy na temat reformy systemu handlu emisjami (ETS), kluczowego narzędzia ograniczania emisji CO2. Część krajów UE, zwłaszcza z Europy Środkowo-Wschodniej jest gotowa spowolnić tempo redukcji emisji CO2 i rozważyć środki, które obniżyłyby koszty ponoszone przez przemysł.

Reklama Reklama

ETS przedmiotem politycznej dyskusji

Szczegóły planowanej reformy systemu EU ETS, która wpłynie na podaż i popyt na rynku, mają zostać zaproponowane przez Komisję Europejską w trzecim kwartale tego roku i prawdopodobnie zapoczątkują intensywne negocjacje między rządami. Propozycja KE będzie bazowała na analizie konsultacji publicznych wobec planowanej rewizji dyrektywy EU ETS, które odbyły się w ubiegłym roku. Premier Słowacji Robert Fico wezwał już do zawieszenia systemu ETS, a premier Czech Andrej Babiš domaga się działań mających na celu ograniczenie wahań cen. Polska zaś lobbuje m.in. za zwiększeniem puli darmowych uprawnień do emisji CO2.

W grudniu negocjatorzy UE uzgodnili nowy cel przejściowy, jakim jest redukcja emisji o 90 proc. do 2040 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r. Polska była temu przeciwna. Jednocześnie zasygnalizowano, że 10 000 instalacji objętych systemem ETS powinno mieć więcej czasu na dekarbonizację. Pozwoli to uniknąć spadku limitów do zera w 2039 r. w ramach obecnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, co stanowi jedną z kluczowych wytycznych nadchodzącej reformy rynku.