Włoska reforma rynku energii ma być realizacją obietnicy rządu o obniżeniu cen energii elektrycznej dla obywateli i przedsiębiorstw energochłonnych. Jeszcze w ubiegłym roku Włosi rozważali jednostronne zawieszenie systemu EU ETS. Tak radykalnego kroku jednak teraz nie podjęto i zdecydowano się na obciążenie budżetu kosztami wynikającymi z EU ETS.
Gabinet Giorgii Meloni przyjął tzw. dekret energetyczny o wartości ponad 5 mld euro. W efekcie tego dekretu państwo przeniesie na siebie koszty wynikające z zakupu uprawnień do emisji CO2. Elektrownie gazowe, które zapewniają 40 proc. potrzeb energetycznych na Półwyspie Apenińskim zamykają rynek hurtowy we Włoszech będąc najdroższą technologią. We Włoszech są drugie najwyższe ceny energii elektrycznej w Europie dla firm i czwarte najwyższe dla gospodarstw domowych. Aby do takiej pomocy ze strony państwa mogło dojść potrzebna będzie zgoda Komisji Europejskiej, która oceni, czy takie działanie nie zaburza konkurencji na rynku energii.
W zależności od trendów rynkowych hurtowa cena gazu ziemnego sprzedawanego na rynku włoskim jest zazwyczaj wyższa od ceny na holenderskiej giełdzie TTF o ok. 2–4 euro za MWh.
Jednocześnie Włochy zatwierdziły podwyżkę podatku korporacyjnego IRAP dla firm energetycznych o dwa punkty procentowe. Zgodnie z propozycją stawka podatku IRAP ma wzrosnąć z 3,90 proc. do 5,90 proc. dla wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, dystrybucją i dostawą produktów energetycznych. Ma to pomóc w sfinansowaniu pakietu środków mających na celu obniżenie rachunków płaconych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa energochłonne.
Agencja Reuters przekazała, że według szacunków posunięcie to przyniesie rządowi około 1 mld euro dodatkowych dochodów do 2028 r., które następnie zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanych cięć w rachunkach za energię.
Podejście rządu włoskiego do obniżania hurtowych cen energii spotkało się z powszechną krytyką ze strony firm, które obawiają się, że posunięcie to uszczupli ich zyski i wpłynie negatywnie na inwestycje w zielone projekty.
– Pakiet będzie miał znaczący wpływ, gwarantując korzyści dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw o wartości ponad 5 mld euro – powiedziała Meloni w nagraniu wideo opublikowanym na portalu społecznościowym „X”, nie podając jednak żadnych ram czasowych.
Koszty energii elektrycznej we Włoszech są znacznie wyższe niż we Francji i Hiszpanii, ponieważ kraj ten jest w dużym stopniu uzależniony od importowanego gazu do produkcji energii elektrycznej. W związku z tym jest narażony na wahania cen międzynarodowych i napięcia geopolityczne.
System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (European Union Emissions Trading System, w skrócie EU ETS) jest głównym unijnym narzędziem przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. System został ustanowiony w 2005 r. w celu wspierania zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób efektywny pod względem kosztów oraz skuteczny gospodarczo.
Reguluje on ok. 40 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE i obejmuje m.in. ok. 10 tys. elektrowni i zakładów produkcyjnych. Domyślnym sposobem dystrybucji uprawnień emisyjnych od 2013 r. są aukcje, na których przedsiębiorstwa kupują prawo do emisji do atmosfery pewnego ekwiwalentu CO2. Liczba uprawnień darmowych oraz przeznaczonych do sprzedaży aukcyjnej jest stopniowo zmniejszana, aby zachęcać biznes do zmniejszania emisji.
