Największe spółki za wyłączeniem części elektrowni z opłat za emisję CO2

Ile mogłyby wynieść oszczędności?

Prezes Lot wylicza, że w przypadku jednego bloku węglowego w Grupie Tauron, czasowe wyłączenie takiej jednostki z systemu ETS mogłoby przynieść oszczędności wymierne korzyści. – Blok węglowy pracujący 300 godzin rocznie emituje ok. 50 tys. ton CO₂, co przy cenie uprawnień 75 euro/Mg daje ok. 16 mln zł oszczędności – mówi nam prezes. Lot tłumaczy, że tak niski wolumen produkcji nie pozwala pokryć kosztów stałych. Mechanizm ten jednak nie zastąpiłby innych mechanizmów wsparcia i mógłby pełnić jedynie funkcję uzupełniającą wobec rynku mocy.

Szacunki podaje także prezes Kinelski. Wedle wyliczeń Enei, w przypadku rynkowego funkcjonowania jednostek wytwórczych, które planowane są do przeniesienia do rezerwy strategicznej (cztery bloki klasy 200 MW). – Zakładając obciążenie tych aktywów na poziomie średniorocznym z minionego roku, ograniczonym czasem 300 godz. pracy i przyjmując aktualną cenę uprawnień do emisji – można oszacować oszczędności na poziomie ok. 25-30 mln złotych rocznie – wskazuje Grzegorz Kinelski.

Jak wskazują eksperci, utrzymywanie w gotowości rezerwowych jednostek wytwórczych przekłada się na koszty stałe. W przypadku przywołania tych jednostek do pracy pojawiają się dodatkowo koszty paliwa oraz koszty uprawnień do emisji. – PKEE słusznie zwraca uwagę, że bloków takich nie należy traktować na równi z jednostkami o wyższej sprawności, pracującymi przez więcej godzin w roku – są one bowiem uruchamiane jedynie incydentalnie, najczęściej w krytycznych sytuacjach systemowych. Z punktu widzenia efektywności alokacji zasobów oraz zasady proporcjonalności w polityce klimatycznej UE, ich wyłączenie z ETS może więc być uzasadnione – mówi Kamil Moskwik, analityk rynku energii.

Jak wskazuje, perspektywy rentowności całego sektora energetycznego w Polsce, brak konieczności ponoszenia kosztów emisji CO2 zmniejszyłby presję kosztową na operatorów i pozwolił na bardziej efektywne zarządzanie portfelem wytwórczym. Studzi on jednak nadzieje, bo w skali całego rynku wpływ byłby raczej marginalny – rezerwowe moce odpowiadają za niewielki wolumen emisji i produkcji energii.