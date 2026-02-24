Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są potencjalne skutki rozdrobnienia polityki klimatycznej UE?

Dlaczego ujednolicenie polityk klimatycznych jest rekomendowane przez ośrodek Bruegel?

W jaki sposób zmiany w obecnej polityce klimatycznej mogą wpłynąć na konkurencyjność gospodarki UE?

Jak brak spójności w politykach klimatycznych wpływa na koszty transformacji klimatycznej?

Jakie wyzwania i korzyści niesie ze sobą kontrolowane ujednolicenie polityki klimatycznej?

Jakie są możliwe implikacje dystrybucyjne i ryzyko polityczne związane z ujednoliceniem opłat klimatycznych?

W obliczu dyskusji dotyczącej zmian polityki klimatycznej UE, która w obecnym kształcie ma utrudniać konkurencyjność europejskiej gospodarki, pojawiają się pomysły, jak temu zaradzić Na szczeblu przywódców UE coraz głośniej słyszymy o poluzowaniu lub wręcz zawieszeniu mechanizmu zakupu uprawnień do emisji CO2. Nieco inaczej patrzy na to ośrodek Bruegel, który podkreśla, że polityka klimatyczna jako taka zostanie z UE już jako jej stały element niezależnie od obecnych dyskusji. Zamiast rozdrabniać i spowalniać niektóre polityki klimatyczne, Bruegel proponuje w raporcie – do którego dotarła „Rzeczpospolita” – połączenie polityk klimatycznych, aby długoterminowo łagodzić koszty transformacji klimatycznej.

Reklama Reklama

Rozdrobienie polityk klimatycznych nie przysłuży się UE

Panuje powszechna zgoda co do tego, że architektura polityki klimatycznej Unii Europejskiej po 2030 r. – ramy przepisów mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych – musi być prostsze i bardziej elastyczne, a podmioty rynkowe muszą mieć mniej ograniczeń w zakresie sposobów ograniczania emisji. – Uproszczenie nie powinno jednak zagrażać celom klimatycznym UE, a zmiana architektury jest politycznie kontrowersyjna – piszą analitycy z prestiżowego ośrodka analitycznego Bruegel.

Ich zdaniem zmiany i wyjątki w istniejących mechanizmach przestrzegania przepisów klimatycznych i wszelkie opóźnienia w ograniczaniu emisji w pozostałych sektorach mogą doprowadzić do jeszcze większych podziałów i rozdrobnienia architektury polityki klimatycznej. – Koszty utrzymania tej fragmentacji wzrosną, czyniąc system jeszcze bardziej nieefektywnym. Wyższe koszty i ograniczona kontrola nad emisjami w niektórych sektorach podważą zdolność UE do wiarygodnego sygnalizowania zaangażowania w realizację celu klimatycznego, podważając zaufanie inwestorów i partnerów międzynarodowych – czytamy w raporcie.