Przełom w polityce klimatycznej? Francja i Polska proponują zmiany w podatku CO2

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji jest głównym narzędziem polityki klimatycznej dotyczącej ograniczenie emisji CO2, która wymaga od wytwórców energii elektrycznej i producentów przemysłowych zakupu pozwolenia na emisję CO2 na każdą tonę emitowanych gazów. Instrument ten działa od 2005 r. i nie jest wbrew potocznej opinii elementem Zielonego Ładu, który został zaprezentowany 14 lat później, a więc w 2019 r.

Jednak w obliczu rosnącej niestabilności, pandemii i wojny na Ukrainie, ceny uprawnień do emisji CO2 są bardzo niestabilne i w krytycznych momentach gwałtownie rosną. Na początku 2023 r. ceny jednej tony CO2 przekroczyły 100 euro. Obecnie wynoszą ok. 66- 67 euro za tonę. Wysokie koszty uprawnień do emisji wypływają m.in. na wzrostów kosztów produkcji energii z węgla, mniej z gazu.

Jest poparcie dla zmian części krajów UE

Złożoną francuską propozycję na części niejawnej Rady UE potwierdziła Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, która przewodziła obradom. – Co do francuskiej propozycji, jesteśmy po dużej dyskusji. To, co zdecydowanie wybrzmiało to fakt, że chcemy zapewnić europejskim społeczeństwom, europejskim gospodarkom więcej stabilności w zakresie rynków energii i cen energii w procesie dekarbonizacji. To jest niezwykle ważne i musimy zadbać o osoby, o uboższe gospodarstwa domowe, gospodarstwa domowe o niższych dochodach i wspierać je również w tym procesie, bo inaczej nie zyskamy akceptacji społecznej, a ta akceptacja społeczna jest niezwykle ważna. Jedno jest pewne, że dzisiejsze spotkanie pokazało jednoznacznie, że jest wola po stronie państw członkowskich, aby pracować nad rozwiązaniami, które właśnie sprawią, że ETS będzie mniej inwazyjny wobec cen, i mniej wpływał na dynamikę cen (energii –red.) na rynkach hurtowych, ale też mniej będzie odczuwalny i rzutował na dobrobyt społeczeństw w Europie. W tym zakresie kraje proponowały różne rozwiązania, m.in. padała propozycja zwolnienia tempa, eliminacji ilości bezpłatnych certyfikatów (darmowa pula uprawnień do emisji CO2, która jest przyznawana krajom członkowskim red.) – powiedziała na konferencji prasowej polska minister, która zdradziła, że tę propozycję poparło kilkanaście krajów członkowskich. – Liczba zwolenników zmian w EU ETS rośnie z miesiąca na miesiąc. Rewizja EU ETS leży jednak po stronie KE, która wsłuchiwała się dzisiaj w głosy krajów członkowskich w tej sprawie. Wydaje się, że mądra rewizja jest potrzebna – powiedziała minister klimatu, wskazała jednak, że nie ma jeszcze ew. harmonogramu takich zmian, a dzisiejsza dyskusja pozwoliła wskazać jaki zakres rzeczowy rewizji dyrektywy ETS jest pożądany przez kraje członkowskie.

Rząd Tuska mówi o zgładzeniu polityki klimatycznej

W ostatnim czasie rząd premiera Donalda Tuska coraz mocniej akcentuje konieczność złagodzenia unijnej polityki klimatycznej.

Jeszcze w lutym wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta mówił „Rzeczpospolitej”, że ten instrument polityki klimatycznej, a więc EU ETS trzeba poddać rewizji. - Będziemy postulować zwiększenie liczby dostępnej puli uprawnień do emisji CO2, co pozwoli utrzymać ceny uprawnień w ryzykach bez znaczących zwyżek. Mamy już kilku sojuszników w UE w tej sprawie – mówił ponad miesiąc temu Bolesta. To właśnie tę zmianę zaproponowała francuska minister.