Geotermia nadzieją na dekarbonizację. Walka z kryzysem energetycznym

Jednak, aby ten proces się powiódł, potrzebne są nie tylko zasoby finansowe, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa, która ma na celu zwiększenie świadomości w tym zakresie. A w dłuższej perspektywie inwestycje w dekarbonizację mogą przynieść także znaczne oszczędności, np. poprzez redukcję zużycia energii czy obniżenie kosztów związanych z emisją zanieczyszczeń.

Geotermia nadzieją na dekarbonizację

Wykorzystanie zasobów geotermalnych eliminuje bowiem też zależność od rynków nośników energii pierwotnej i zwiększa lokalną kontrolę nad źródłami ciepła oraz stwarza niezależność energetyczną lokalnej społeczności, co ma strategiczne znaczenie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego.

Jak dotąd na terenie Polski funkcjonuje osiem geotermalnych zakładów ciepłowniczych: Bańska Niżna, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Mszczonów, Uniejów, Słomniki, Lasek oraz Klikuszowa.

Największa inwestycja geotermialna w Polsce, to głęboki na siedem kilometrów odwiert, który powstaje w Szaflarach koło Zakopanego. Gorąca woda z nowego odwiertu ma być wykorzystywana do ogrzewania budynków w gminie Szaflary i Nowym Targu. - Będzie to jedna z najgłębszych na świecie studni geotermalnych - powiedział nam Rafał Szkaradziński, wójt gminy Szaflary. - Chcemy dotrzeć do zamierzonego celu, czyli głębokości 7 tys. Metrów - dodaje Rafał Szkaradziński .

- Geotermia to najlepsza alternatywa dla węgla używanego w ciepłowniach, którego prędzej czy później będziemy musieli się pozbyć. A warunki geologiczne nam sprzyjają, bo pas podziemnych wód geotermalnych ciągnie się od Szczecina, aż do Warszawy, duże ich pokłady są na południu w stronę Karpat i Sudetów. Wiele miast może z niej skorzystać - mówi Wiesław Podraza, pierwszy duży polski przedsiębiorca, który uwierzył w wartość podziemnych ciepłowni i zainwestował w stargardzką geotermię i jest też inwestorem w UOS Drilling, firmie wiertniczej, poszukującej geotermalnych źródeł, m.in. tego w Szaflarach.

Walor środowiskowy

Zastąpienie bezemisyjną geotermią 50 PJ ciepła produkowanego dziś przy wykorzystaniu paliw kopalnych, ma w końcu też bardzo ważny walor środowiskowy, wpływający nie tylko na klimat, ale także zdrowie Polaków. Rocznie pozwala uniknąć emisji: 5,8 Mt CO2. Przy obecnych cenach uprawnień do emisji na poziomie 70 eur/Mt CO2 daje to kolejne 1,8 mld zł oszczędności rocznie.