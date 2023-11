Coraz mniej czasu na ochronę przed wysokimi rachunkami cenami ciepła

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Tauron już korzysta z decyzji Brukseli i wydłuża życie ośmiu starym elektrowniom Katowicki koncern energetyczny notuje trzy ostatnie miesiące ze sporym zyskiem, zaś rok wcześniej była to strata. Wśród wielu informacji ujętych w sprawozdaniu finansowym firmy, kluczowe jednak wydaje się wydłużenie pracy bloków 200 MW do 2028 r.

Ceny węgla krajowego wyższe niż importowanego

Odrębną sprawą są ceny paliw – węgla i gazu na przyszły roku, tu rozmowy z dostawcami na przyszły rok są na zaawansowanym etapie. Polska Grupa Górnicza złożyła przedsiębiorstwom ciepłowniczym propozycje zawarcia aneksów do dotychczasowych wieloletnich umów. "Z tego co się dowiadujemy od naszych członków, PGG złożyła dwa warianty do aneksów. Dzisiaj cena za GJ energii to 39 zł, zaś teraz – po uwzględnieniu spadku cen surowców – PGG zaproponowała 33 GJ za jeszcze IV kw. tego roku, a za cały przyszły rok 28 zł za GJ. W drugim wariancie zaproponowano spółkom za IV kw. tego roku oraz za cały 2024 r. 28 zł za GJ. Z naszych informacji wynika, że już ok. 50 przedsiębiorstw ciepłowniczych, które są gotowe przyjąć warunki PGG. W większości firmy wybierają drugi wariant" – mówi Szymczak. Cena jest i tak znacznie wyższa niż rynkowa, bo ocenie na rynkach światowych energia z węgla wyceniana jest na ok. 20 zł za GJ. – Węgiel z importu jest więc tańszy niż krajowy, ale firmy chcą utrzymać kontrakty z PGG, aby mieć pewność dostaw surowca. Ceny jednak jak widać spadają, co także widać na aukcjach, gdzie za GJ ceny pojawiają się już na poziomie 20 zł.

Zgodnie z umowami z PGG, przedsiębiorstwa muszą odebrać minimum 80 proc. wolumenu ujętego w umowach długoterminowych, dlatego też ta przestrzeń na zwiększenie wykorzystywanego węgla z importu jest ograniczona. "Ceny pokazują nam wprost, że węgiel z importu jest co do samej ceny tańszy, ale firmy wolą mieć zapewnione stałe dostawy, a to od PGG kosztuje" – mówi prezes. Na rynku ciepłowniczym potrzeba jest ok. 5 mln ton. PGG dostarcza 1,7 mln ton węgla,300 tys. Węglokoks., a pozostałe 3 mln ton pochodzi z importu.

Zaś co do gazu, PGNiG OD składa różne oferty cenowe. Są ciepłownie, które mają po 800 zł za MWh. Do takich firm zgłasza się PGNiG OD, który oferuje gaz w kolejnych miesiącach po cenach światowych wraz z narzutem 350 zł, pod warunkiem utrzymania tej ceny na dwa kolejne. "Nikt takich umów nie podpisze. Są jednak i takie przedsiębiorstwa, którym oferowana jest cena gazu z rynku światowego z narzutem rzędu kilkanaście zł. Nie wiemy gdzie jest kryterium składania propozycji" – dodaje Szymczak.

Krajowy system ciepłowniczy jest jednym z największych w Europie. Z ciepła systemowego w Polsce korzysta 52,2 proc. gospodarstw domowych. Koncesjonowaną działalność w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła systemowego prowadzi ok. 400 przedsiębiorstw, które zarządzają sieciami ciepłowniczymi o długości ponad 22 570 km. Łączna moc zainstalowana wynosi 53 tys. MW. Polskie ciepłownictwo uzależnione jest od węgla, którego udział w 2022 r., stanowił 66,2 proc. Wprawdzie dywersyfikacja paliw postępuje (w 2017 udział węgla wynosił 74 proc.), ale zbyt wolno, aby sprostać zmianom gospodarczym i wytycznym UE dotyczącym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.