PSE argumentuje, że rozbudowuje połączenia już istniejące. I tak wkrótce połączenie Polska–Niemcy zostanie wzmocnione. Pozwoli to na pełne wykorzystanie dwutorowego połączenia 400 kV Krajnik–Vierraden. – Równolegle odpowiednie inwestycje zostały zrealizowane po stronie polskiej, w tym m.in. budowa dużej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna oraz wzmocnienie relacji Krajnik–Baczyna–Plewska. Podobnie wzmocniliśmy sieć przesyłową w okolicy stacji transgranicznej Mikułowa w południowo-zachodniej części kraju – wymienia Purchała.

Ile kosztują połączenia międzysystemowe i kto za nie płaci?

Rozbudowa infrastruktury przesyłowej co do zasady jest finansowana ze środków pochodzących z taryfy, wspieranych dedykowanymi funduszami pomocowymi oraz przychodami z alokacji zdolności przesyłowych (congestion rent). Rozbudowa połączeń jest zazwyczaj dużym, kosztownym przedsięwzięciem, ponieważ oprócz samego interkonektora należy także odpowiednio rozbudować wewnętrzne linie rozprowadzające moc po krajowym systemie. – Przykładem może tu być połączenie LitPol (między Polską, a Litwą – red.), które wymagało przecież bardzo istotnej rozbudowy sieci w północno-wschodniej części – mówi nam wiceprezes PSE.

Rodzi się też pytanie, czy za nowe połączenia z naszymi sąsiadami, które mogą posłużyć i ułatwić rozwój OZE, nie zapłacą odbiorcy końcowi energii. – Takie inwestycje musiałyby oczywiście być uwzględnione przy kalkulacji taryfy za przesył energii (opłata ta to składowa naszych rachunków za prąd – red.) – przyznaje Purchała. Trzeba pamiętać także, że inwestycje związane z połączeniami krajów również są dofinansowane ze środków UE w ramach instrumentu Łącząc Europę.

Przykładem takiej inwestycji jest budowa mostu energetycznego z krajami bałtyckimi. Koszt samej linii Ełk Bis–Granica RP wynosił 547,6 mln zł, z czego 244,2 mln zł pochodziło ze wsparcia UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt budowy połączenia obejmował szereg inwestycji, w tym m.in. budowę stacji Stanisławów, Siedlce Ujrzanów i Łomża oraz rozbudowę szeregu istniejących stacji i budowę nowych linii. Łączny koszt tych inwestycji to 2,1 mld zł. Dofinansowanie z UE wyniosło łącznie 896,8 mld zł.

Drugie połączenie, czyli lądowy kabel Harmony Link, jest w trakcie realizacji. To jedyna inwestycja, która jest związana z bezpieczeństwem energetycznym krajów bałtyckich. Połączy stacje Ełk Bis w Polsce i Giżai na Litwie. Na tej trasie powstaną dwie nowe stacje: Norki i Wigry. – Trwają już badania geologiczne na trasie kabla, prowadzony jest dialog z mieszkańcami oraz przygotowania do ogłoszenia przetargów. Uruchomienie połączenia jest planowane do końca 2030 r. Efektem będzie zwiększenie możliwości wymiany handlowej z krajami bałtyckimi do ok. 1200 MW – podkreśla przedstawiciel PSE.

Przemysł liczy na tańszy prąd

Polski rynek energii pozostaje jednak wciąż jednym z najdroższych w Europie, jeśli chodzi o ceny hurtowe. Dlatego zwiększenie możliwości importowych z perspektywy przemysłowych odbiorów energii byłoby dobrym rozwiązaniem. Czy to doprowadziłoby do obniżki cen prądu? – Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Tak, budujmy interkonektory i redukujmy koszty zakupu energii. Trzeba jednak zadać kolejne pytania. Gdzie ta importowana i eksportowana energia trafia, po jakiej cenie jest rozliczona i komu ostatecznie przynosi korzyści – mówi nam Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Wskazuje jednak, że należy jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w różnych sytuacjach, również w stanach zagrożenia. – Dla przemysłowych odbiorców energii elektrycznej bardzo ważne jest bowiem bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako gwarancja ciągłości jej dostaw – dodaje Kaliś.