Możliwości importu i eksportu energii naszego kraju wynoszą ok. 5 GW w obu kierunkach.
Aby osiągnąć swoje cele w zakresie klimatu i energii, Komisja Europejska zaleca rozbudowę transgranicznych, elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych między krajami członkowskimi. – Połączenie europejskich systemów elektroenergetycznych pozwoli UE zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i zintegrować więcej odnawialnych źródeł z rynkami energii – uważa Komisja Europejska. UE wyznaczyła nowe cele dotyczące mocy przesyłowych takich połączeń do 2030 r. Każdy kraj powinien dysponować infrastrukturą elektroenergetyczną, która umożliwiłaby import z sąsiednich krajów UE równy co najmniej 15 proc. zdolności produkcji energii elektrycznej na jego terytorium.
W 2025 r. 14 państw przekroczyło cel na 2030 r., a 5 państw przekroczyło próg 10 proc. Ale 8 państw nadal znajdowało się poniżej poprzedniego celu z 2020 r., a więc wspominanych 10 proc., w tym Polska (4,33 proc.). Raczej prędko się to nie zmieni, bowiem Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), nadzorca polskiego systemu energetycznego nie wyrażają potrzeby budowy nowych połączeń.
Obecnie możliwości importu i eksportu energii naszego kraju wynoszą ok. 5 GW w obu kierunkach, co stanowi ważne wsparcie dla krajowego bilansu mocy. – To ponad dwukrotnie więcej niż jeszcze 4-5 lat temu. W mojej opinii możliwości przesyłowe interkonektorów nie stanowią obecnie bariery dla handlu transgranicznego. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości zidentyfikowana zostanie potrzeba budowy nowych połączeń transgranicznych – uważa Konrad Purchała, wiceprezes PSE odpowiedzialny m.in. za obszar rozwoju systemu.
Aktualny plan rozwoju zakłada tylko budowę nowego połączenia z Litwą, lądowego kabla Harmony Link. Kolejnych połączeń nie widać na horyzoncie. – Cały czas wraz z innymi operatorami w Europie prowadzimy analizy dotyczące zasadności budowy nowych połączeń, ale jak dotychczas w aktualnej perspektywie planistycznej takie inwestycje w przypadku Polski nie zostały zidentyfikowane – mówi nam Konrad Purchała.
PSE argumentuje, że rozbudowuje połączenia już istniejące. I tak wkrótce połączenie Polska–Niemcy zostanie wzmocnione. Pozwoli to na pełne wykorzystanie dwutorowego połączenia 400 kV Krajnik–Vierraden. – Równolegle odpowiednie inwestycje zostały zrealizowane po stronie polskiej, w tym m.in. budowa dużej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Baczyna oraz wzmocnienie relacji Krajnik–Baczyna–Plewska. Podobnie wzmocniliśmy sieć przesyłową w okolicy stacji transgranicznej Mikułowa w południowo-zachodniej części kraju – wymienia Purchała.
Rozbudowa infrastruktury przesyłowej co do zasady jest finansowana ze środków pochodzących z taryfy, wspieranych dedykowanymi funduszami pomocowymi oraz przychodami z alokacji zdolności przesyłowych (congestion rent). Rozbudowa połączeń jest zazwyczaj dużym, kosztownym przedsięwzięciem, ponieważ oprócz samego interkonektora należy także odpowiednio rozbudować wewnętrzne linie rozprowadzające moc po krajowym systemie. – Przykładem może tu być połączenie LitPol (między Polską, a Litwą – red.), które wymagało przecież bardzo istotnej rozbudowy sieci w północno-wschodniej części – mówi nam wiceprezes PSE.
Rodzi się też pytanie, czy za nowe połączenia z naszymi sąsiadami, które mogą posłużyć i ułatwić rozwój OZE, nie zapłacą odbiorcy końcowi energii. – Takie inwestycje musiałyby oczywiście być uwzględnione przy kalkulacji taryfy za przesył energii (opłata ta to składowa naszych rachunków za prąd – red.) – przyznaje Purchała. Trzeba pamiętać także, że inwestycje związane z połączeniami krajów również są dofinansowane ze środków UE w ramach instrumentu Łącząc Europę.
Przykładem takiej inwestycji jest budowa mostu energetycznego z krajami bałtyckimi. Koszt samej linii Ełk Bis–Granica RP wynosił 547,6 mln zł, z czego 244,2 mln zł pochodziło ze wsparcia UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt budowy połączenia obejmował szereg inwestycji, w tym m.in. budowę stacji Stanisławów, Siedlce Ujrzanów i Łomża oraz rozbudowę szeregu istniejących stacji i budowę nowych linii. Łączny koszt tych inwestycji to 2,1 mld zł. Dofinansowanie z UE wyniosło łącznie 896,8 mld zł.
Drugie połączenie, czyli lądowy kabel Harmony Link, jest w trakcie realizacji. To jedyna inwestycja, która jest związana z bezpieczeństwem energetycznym krajów bałtyckich. Połączy stacje Ełk Bis w Polsce i Giżai na Litwie. Na tej trasie powstaną dwie nowe stacje: Norki i Wigry. – Trwają już badania geologiczne na trasie kabla, prowadzony jest dialog z mieszkańcami oraz przygotowania do ogłoszenia przetargów. Uruchomienie połączenia jest planowane do końca 2030 r. Efektem będzie zwiększenie możliwości wymiany handlowej z krajami bałtyckimi do ok. 1200 MW – podkreśla przedstawiciel PSE.
Polski rynek energii pozostaje jednak wciąż jednym z najdroższych w Europie, jeśli chodzi o ceny hurtowe. Dlatego zwiększenie możliwości importowych z perspektywy przemysłowych odbiorów energii byłoby dobrym rozwiązaniem. Czy to doprowadziłoby do obniżki cen prądu? – Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista. Tak, budujmy interkonektory i redukujmy koszty zakupu energii. Trzeba jednak zadać kolejne pytania. Gdzie ta importowana i eksportowana energia trafia, po jakiej cenie jest rozliczona i komu ostatecznie przynosi korzyści – mówi nam Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Wskazuje jednak, że należy jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w różnych sytuacjach, również w stanach zagrożenia. – Dla przemysłowych odbiorców energii elektrycznej bardzo ważne jest bowiem bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako gwarancja ciągłości jej dostaw – dodaje Kaliś.
Co do zasady przemysł jest chętny zbudować wspólny europejski rynek energii. – Od lat apelowaliśmy o stworzenie przemysłowym odbiorcom energii elektrycznej, możliwości bezpośredniego kupowania energii od wytwórców lub w kontraktach zawieranych na giełdach energii, poza granicami kraju. Niestety w Polsce nikt takimi rozwiązaniami nie jest zainteresowany. Przemysł z kolei nie jest zainteresowany rozwojem jedynie rynków krótkoterminowych, które służą głównie potrzebom bieżącego bilansowania KSE – wskazuje Kaliś. Podkreśla, że zniesienie ograniczeń technicznych i infrastrukturalnych oraz zwiększony import energii elektrycznej z zagranicy musi prowadzić do obniżenia jej cen dla odbiorców końcowych.
Jeszcze kilka lat temu zarząd PSE rozważał budowę połączenia elektroenergetycznego z Danią. Teraz mówi, że analizy nie wykazują, by budowa takiego połączenia była zasadna. – Może się to jednak zmienić wraz ze zmianą uwarunkowań na europejskim rynku energii elektrycznej – dodaje Purchała.
W kontekście oczekiwań, o których mówi przemysł, PSE dodają, że co do zasady interkonektory są infrastrukturą umożliwiającą realizację transakcji rynkowych, ale same w sobie nie zwiększają poziomu wymiany. – W warunkach rynkowych o kierunkach i wolumenach wymiany transgranicznej decydują wyłącznie uczestnicy rynku – przypomina wiceprezes PSE.
