EC Będzin uspokaja i zapewnia, że poradzi sobie z problemami

Zapewnienia zarządu

W nawiązaniu do tego raportu rewidenta, zapytaliśmy spółkę, czy zarząd godzi się ze stwierdzeniem, że przez nieumorzone prawa do emisji CO2 istnieje ryzyko kontynuacji działalności firmy. Spółka podkreśla, że sprawa związana z nieumorzonymi prawami do emisji CO2 dotyczy tylko Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. "Żadne inne spółki z Grupy Kapitałowej, w tym EC Będzin S.A. nie są bezpośrednio związane z tym zagadnieniem. Po drugie, analizy i opinie ekspertów wskazują, że niewywiązanie się spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. z obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2 nie wpływa bezpośrednio na jej zdolność do kontynuacji działalności, chociaż wpływa to na wynik finansowy tej spółki" - zapewnia koncern, który podkreśla, że dostrzega możliwość stabilnego rozwoju EC Będzin S.A. niezależnie od sytuacji Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o.

Zarząd Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. deklaruje także chęć wypełnienia zobowiązań związanych z umorzeniem uprawnień do emisjami CO2, o których wspomina rewident. "Priorytetem jednak jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostaw ciepła dla mieszkańców. Spółka jest kluczowym dostawcą ciepła i ma obowiązek utrzymania infrastruktury energetycznej. W tym roku zostały przeprowadzone istotne prace remontowe (wartość prac to ponad 30 mln zł netto), które mają na celu zapewnienie stabilności funkcjonowania posiadanej infrastruktury i ciągłości dostaw" - podkreśla firma w odpowiedzi na nasze pytanie.

Spółka widzi rozwiązania długofalowo w nowych źródłach. "W dalszej kolejności cała Grupa Kapitałowa stoi przed wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną i koniecznością rozwoju w zakresie instalacji mało lub bez emisyjnych. Dopiero po tych priorytetach spółka planuje zająć się kwestią zobowiązań związanych z uprawnieniami do emisjami CO2." - podkreśla firma.

Co jednak sytuacją tu i teraz i ew. możliwymi karami dot. uprawnień do emisji CO2. "Aktualnie żadna z firm w grupie kapitałowej nie została ukarana. Jedyne postępowanie w przedmiocie nałożenia kary jakiej jest obecnie prowadzone dotyczy spółki Elektrociepłowna Będzin Sp. z o.o. i dotyczy niewywiązania się z obowiązku umorzenia uprawnień do emisji za 2020 rok. Jednak do czasu wydania ostatecznej decyzji nie można przewidzieć zarówno wysokości ew. kary jak i terminu jej płatności. W przypadku nałożenia kary, spółka ma prawo do odwołania i innych środków prawnych, które mogą wpłynąć na jej płatność." - wyjaśnia spółka.