Kilka tygodni po prezentacji strategii Taurona, podczas której spółka zapowiadała, że w lokalizacjach gdzie do 2028 r. zostaną wygaszone elektrownie węglowe pojawią się nowe źródła wytwórcze firma zdradza więcej szczegółów. Nowe źródła oparte na gazie mają pozwolić utrzymać miejsca pracy i lokalizację jako ważną z punktu widzenia ciągłości dostaw energii i ciepła. W Łagiszy, jak zdradza Tauron zamiast węgla ma powstać elektrociepłownia na gaz. Pozostałe miejscowości, gdzie Tauron chce zastąpić produkcję energii z węgla innym paliwem to Jaworzno, Siersza i Łaziska. – To kolejny etap w realizacji strategii Grupy Tauron ogłoszonej przez zarząd na lata 2025-2035 i ważny krok w kierunku transformacji energetycznej – informuje spółka.

Koniec z dużym blokiem

Najpierw władze Taurona w poniedziałek 3 lutego 2025 r. zatwierdziły decyzję komitetu inwestycyjnego dotyczącą zamknięcia projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza w Będzinie. „Z uwagi na zidentyfikowane, po aktualizacji założeń finansowych i środowiskowych, ryzyko nieutrzymania opłacalności projektu w pełnym horyzoncie czasowym jego życia” – czytamy w komunikacie Tauronu. Miał to być obiekt o mocy 400 MWe. Zamiast jednak tego typu bloku powstanie mniejsza jednostka kogeneracyjna, a więc produkująca ciepło i energię z gazu.

Gaz w Łagiszy

Następnie grupa Tauron poinformowała, że analizuje możliwość budowy nowego źródła ciepła na terenie Elektrowni Łagisza w Będzinie. Nowy system ciepłowniczy ma obejmować gazową jednostkę kogeneracyjną o mocy 140 MWt/120 MWe przystosowaną do produkcji na bazie paliw zeroemisyjnych, jednostkę wykorzystującą technologię Power to Heat oraz akumulator ciepła. Energia z tego hybrydowego systemu ma zastąpić wolumen produkowany w obecnej jednostce węglowej.

- Transformacja ciepłownictwa to nie tylko dekarbonizacja, ale też zapewnienie stabilnych i przystępnych cen ciepła dla odbiorców końcowych. Budowa nowoczesnego systemu ciepłowniczego na terenie elektrowni Łagisza jest kolejnym krokiem w realizacji naszej strategii, którą zakomunikowaliśmy 17 grudnia. Zmieniona konfiguracja pozwoli na maksymalizację produkcji z kogeneracji, zwiększając efektywność energetyczną układu. Planowana jednostka mogłaby rozpocząć pracę przed 2030 rokiem – mówi Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia.